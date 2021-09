Hyman se těší na McDavida: Chtěl bych hrát vedle něj

Je to jako kdybyste hráli jeden rok s Cristianem Ronaldem, ten druhý zase s Lionelem Messim. Asi tak se bude cítit Zach Hyman, který si po konci v Torontu, kde hrál například po boku Austona Matthewse, vybral jako své nové působiště Edmonton. Tam pro změnu válí Connor McDavid a Leon Draisaitl.

Musí se tedy nechat, že má vkus. Po vypršení smlouvy si ho Toronto nemohlo dovolit, a tak podepsal Hyman obří kontrakt s Oilers. S edmontonskou organizací se dohodl na sedmiletém paktu v hodnotě 38,5 milionů dolarů.

„Chtěl jsem jít do týmu, který má šanci dojít až na vrchol,“ povídal Hyman minulý týden pro média. „V Edmonotnu jsem viděl paralelu s Torontem. Mladý tým s exkluzivním potenciálem, kterému se však nedaří dokončit svou práci.“

Novou akvizici si pochvaloval i samotný McDavid, který tak možná získal pořádné křídlo. Hyman totiž zvlášť v uplynulé sezoně zaujal solidní produktivitou, když v 43 utkáních stihl vstřelit 15 branek a přidat 18 asistencí.

„Je to velká posila,“ řekl na Hymanovo konto McDavid. „Je to pravý profesionál, navíc skvělý lídr. Pořád maká, nebojí se soubojů a jde mu to u mantinelů. Navíc je mnohem šikovnější, než si lidé myslí.“

Opustit Toronto bylo pro Hymana těžké. Tamní organizace ho draftovala, dala mu příležitost v NHL, a dokonce mu loni přidělila roli asistenta kapitána. V kanadské metropoli navíc vyrůstal a od malička byl fandou Maple Leafs.

„Ten dres jsem nosil s velkou hrdostí,“ neskrývá. „Pro každého fanouška a mladého kluka to moc znamená, proto jsem si toho tolik vážil. Dobře vím, co pro Toronto hokej znamená. Nikdy jsem to nebral jako samozřejmost.“

Maple Leafs ale už musí vytěsnit z hlavy. I proto překopal letní přípravu. Každý rok se totiž připravoval na tréninkových plochách Leafs. Tu možnost měl i letos, nicméně dobrovolně změnil teritorium.

„Skončil jsem v tréninkovém středisku Garyho Robertse, kde se to hemžilo hráči Oilers. Byl tam McDavid, Nurse, Foegele i Shore. Byl to takový mini-kemp,“ usmál se Hyman.

Je otázkou, jestli bude na úsměvy čas i v sezoně. Connor McDavid před pár dny řekl, že čas běží a úspěch je nutností. Právě Hyman by měl být velkou pomocí. Očekávání budou velká – minimálně tak, jako je jeho smlouva.

Bude právě on klíčem k úspěchu?

