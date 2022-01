Hvězda přichází! Eichel by měl hrát v řádu týdnů, říká majitel

Las Vegas se konečně dočká. Po dlouhé době se totiž konečně blíží první start hvězdného Jacka Eichela v barvách Golden Knights. Minulý týden už trénoval, podrobnosti pak o víkendu přidal samotný majitel týmu. Podle něj je Američanův návrat počítán v rámci týdnů.

V úterý to bylo poprvé, co Eichel od své složité operace bruslil s týmem. Od té doby uplynuly dva měsíce.

„V týdnu jste ho viděli bruslit, od návratu není daleko,“ řekl majitel Vegas Bill Foley. „S jeho debutem počítáme do pár týdnů. Bude připravený hrát.“

Ještě před tím, než operaci 12. listopadu podstoupil, americký centr uvedl, že hrát by měl moct až za tři měsíce. Za současné konstelace to vychází do druhého únorového týdne.

George McPhee, prezident hokejových operací, však trošku nadšení brzdil.

„Je dva měsíce po operaci a víme, že návrat může být po třech až pěti měsících,“ dodal McPhee. „Zatím to však nemohlo jít líp, cítí se fantasticky. Složitější to ale bude, až bude moct trénovat se spoluhráči, a to ve smyslu hitů apod. V hlavě žádné datum návratu nemáme, nechceme na něj vytvářet tlak.“

Rytíři se ale nyní nacházejí ve složité situaci. S Eichelem se počítalo na pozici centra pro Maxe Paciorettyho a Marka Stonea. Ten ale bude chybět několik týdnů, musel totiž na operaci zápěstí. Kromě něj je na listině zraněných například Alec Martinez.

„Letos máme na zranění smůlu,“ pokrčil rameny Foley. „Máme plán, ale nechceme nic urychlit. Musíme počkat, jak se budou zranění hojit. Nechceme tam hráče hodit jen tak. Navíc to ani nejde, a to kvůli platovému stropu.“

Pravda, Buffalo nechtělo o ponechání platu slyšet, a tak si nyní Golden Knights budou muset s Eichelovým desetimilionovým platem poradit sami. Ostatně, Foley se ještě k výměně vrátil.

„O výměně jsme začali vážně uvažovat v září. Sabres ho tak nějak všem nabízeli, ale všichni zájemci měli trable s platovým stropem,“ popisoval. „Požadavky Buffala byly opravdu přemrštěné, pak ale dostalo rozum. I tak od nás ale dostali hodně.“

