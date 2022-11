Hráč budoucnosti? Univerzál Zacha zastane v Bostonu jakoukoli roli

Podepsal na rok za 3,5 miliónu. A kdo ví, co bude potom. Don Sweeney rozdal několik jednoletých kontraktů, některým kompenzoval nižší platy bonusy. David Krejčí i Patrice Bergeron na ně nejspíš pohodlně dosáhnou a částka se klubu započte pod strop příští rok.

Vyplývá z toho, že Boston bude za rok v extrémně těžké pozici. O několik miliónů dražší bude nepochybně David Pastrňák, kádr v této podobě nebude možné udržet. Vydrží Pavel Zacha? Boston Herald si myslí, že ano.

Momentálně, za plného personálního stavu, na něj zbývá místo ve třetí formaci. Pokud se někdo zraní, dokáže posloužit jako velmi dobrá náhrada. Za Brada Marchanda zaskakoval v prvním útoku, teď zastupuje Davida Krejčího ve druhém. Dokonce na místě centra, což je jeho tradiční post.

„Bruins, jak by mohli vypadat po této sezóně,“ píše list.

Zacha odehrál už druhý zápas s Hallem a Pastrňákem na křídlech. Proti Columbusu zapsal asistenci a dva plusové body, proti Pittsburghu gól a jeden mínus. Trenér Jim Montgomery je s výkony českého univerzála spokojený.

„Udělal hodně dobrých věcí. Myslím, že moc dobře rozdával puky. Řídil hru a nahrával Hallsymu a Pastovi. V obranném pásmu byl rychlejší, než jsme čekali. Pro centry někdy práce v obranném pásmu není jednoduchá, ale chopil se toho a je lepší a lepší.“

Víc střílet a zlepšit vhazování

Zacha prý vnímá jiný systém, než na jaký byl zvyklý z New Jersey, nicméně zvyká si. Důležité bude, kolik dostane na novém místě prostoru. Krejčí sice už s týmem trénuje i cestuje, ale nejspíš nebude k dispozici ani v New Yorku.

Kde má Zacha z povinností centra co dohánět, je buly. V posledních dvou zápasech měl úspěšnost jen 30 a 43%. „Musím na tom zapracovat. Čím víc zápasů, čím víc opakovaní, tím lepší to bude. Vždycky chci být nad padesáti procenty. Musím se na to zaměřit i na tréninku,“ říká hráč, který by po skončení Bergerona a Krejčího mohl hrát centra v Bostonu regulérně.

Máknout chce i na dalších věcech. „Pořád nahrávám víc, než bych chtěl. Zvlášť s ohledem na šance, které jsem měl, bych měl víc střílet. Nicméně když hrajete s takovými hráči, chcete jim puk co nejvíc dávat. Musím trochu lépe zvážit, kdy být sobečtější a kdy nahrávat. Jako centr máte puk na holi často. Určitě bych chtěl být větší gólovou hrozbou a vytvářet víc šancí,“ dodal Zacha.

Dobrá zpráva pro fanoušky Bruins na závěr. Charlie McAvoy, jehož zatím brilantně zaskakuje Hampus Lindholm, už sundal svůj bezkontaktní dres a trénuje naplno. Původní plán k návratu do hry 1. prosince elitní zadák určitě překoná. Podle trenéra by mohl být k dispozici během tří týdnů.

