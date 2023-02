Hned za McDavidem. Úplně dobře nehraju, kaje se ale Draisaitl

Je to taková klasika posledních let. Na prvním místě bodování Connor McDavid, hned za ním jeho kolega z Edmontonu Leon Draisatil. Nejinak je tomu i v této sezoně. McDavid míří za další historickou sezonou, Draisaitl se ho drží, co to jde. Ale spokojený není.

48 odehraných utkání, 29 branek, 47 asistencí, tedy dohromady 76 bodů. Když oddělíme McDavida, vládne ligovému pelotonu právě německý útočník.

„Ale je to pro mě takový zvláštní rok. Zatím jsem úplně nebyl spokojený s tím, jak jsem hrál. Chci přidat i jiný rozměr mé hry. Všechno není jen o statistikách, gólech a asistencích,“ ví dobře.

Draisaitl tak vlastně sám říká to, co si myslí mnozí fanoušci. Je sice fajn mít hromadu bodů, ale týmový úspěch to nenahradí. K hokejovému grálu totiž vede mnohem složitější cesta, než se může zdát.

„Někdy až moc přemýšlím. Někdy bych prostě měl jet na led a odvést tu nejlepší práci. Lehce se to řekne, ale jedině tak dosáhnu úspěchu,“ dodal.

V hlavě má navíc pořád zkušenost z minulého play off. To se totiž vážně zranil. Vyřazovací část sice dohrál, ale zranění doléčoval dlouho. A jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré.

„Ukázalo mi to, jak hrát líp. Že méně je někdy více. Když jste stoprocentně zdravý, tak po ledě létáte, snažíte se dělat vše a vše rychle. Ale to mi zranění nedovolilo. Tak jsem svou hru musel trochu změnit. Řekl bych, že se mi to celkem podařilo,“ popisoval Draisaitl.

Edmontonu se krátí čas na velký úspěch. I proto chce zaútočit již letos. Chystají se výměny, Oilers shání beka a útočníka do třetí či čtvrté brázdy.

Momentálně si navíc Olejáři hýčkají postupové místo do play off, období před pauzou zvládli na výbornou. Bude tohle konečně ten rok?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+