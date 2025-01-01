Hlavolam v Calgary pokračuje. Na stole už jsem měl neskutečnou nabídku, odhalila hvězda

10. srpna 12:00David Zlomek
Švédský obránce Rasmus Andersson má za sebou úspěšné jaro, když jako kapitán dovedl Tre Kronor k bronzovým medailím na domácím mistrovství světa. V zámoří však jeho jméno rezonuje z jiného důvodu: odmítl kontrakt, který podle insiderů „bral dech“.
Osmadvacetiletému bekovi zbývá poslední rok ze šestileté smlouvy s Calgary Flames a v posledních týdnech se spekulovalo o jeho možném trejdu. Podle kanadského experta Darrena Dregera z TSN mělo Los Angeles Kings předložit nabídku, kterou Dreger v podcastu Barnburner popsal jako „fenomenální, takovou, že by vám vyrazila dech“.
O konkrétní nabídce ví přesně. Když se ho novináři zeptali, jestli mu opravdu „vyrazila dech“, reagoval s úsměvem: „Ne. Nebo jo. Ne… Nebudu říkat, jestli to bylo od LA, nebo od někoho jiného. To vím jen já. Ale jedno z mužstev přišlo s opravdu dobrým návrhem, to ano.“
Nakonec ale řekl ne. Rozhodlo, že by přestup znamenal okamžitý dlouhodobý závazek v novém městě. „Mluvil jsem s rodinou a v tu chvíli jsem nebyl moc nadšený z představy, že bych je stěhoval tam, kam to směřovalo, a podepisoval dlouholetý kontrakt. Řekl jsem to Calgary – pokud mě chcete vyměnit, tady je několik týmů, pro které bych byl ochotný podepsat. Ale tenhle mezi nimi nebyl.“
Andersson v létě čelil i jiným fámám, například že údajně dal Flames jasně najevo, že chce zamířit jen do Vegas Golden Knights. To ale rezolutně popírá. „Byl jsem v Calgary dlouho a myslím, že jsem tam byl vždycky vážený. Pak přijde nějaký insider s nesprávnou informací a fanoušci tomu uvěří, protože často mají pravdu. Chápu, že je to jejich práce, ale nikdy jsem Calgary nedal seznam s jediným týmem, pro který bych chtěl hrát. To prostě není pravda,“ vysvětluje pro Expressen.
Od chvíle, kdy Flames přišli s nabídkou, komunikace mezi stranami utichla. „Upřímně jsem s Calgary od té doby nemluvil. Bylo to před měsícem a půl a nikdo se od té doby neozval. Někdy se mluví hodně, někdy málo,“ dodává.
