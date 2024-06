Historie proti Edmontonu. Na to ale nekoukáme, krotí předčasnou radost Tkachuk

Florida je jeden krůček od zisku Stanley Cupu. Už v noci na neděli může dotáhnout finálovou sérii do vítězného konce. I kdyby ale na poslední výhru 4:3 z ledu Edmontonu nedokázala navázat, bylo by to pravděpodobně jen oddálení nevyhnutelného. Historie totiž, s výjimkou jediného případu, hovoří zcela ve prospěch Panterů.

Florida vede v sérii nad Edmontonem už 3:0, když po domácích výhrách 3:0 a 4:1 dokázala zvítězit také na ledě Oilers. Přestože tentokrát kanadský celek odehrál solidní zápas a konečně se mu povedlo pořádně prolomit kouzlo brankáře Sergeje Bobrovského, znovu to nestačilo.

Panthers, kteří ještě nikdy nevybojovali Stanley Cup, mají rázem hokejový grál na dosah. V jejich prospěch přitom hovoří i historická data, která de facto Oilers z boje o pohár již nyní eliminují.

„Ale na takové věci se nekoukáme. To děláte vy a jsem si jistý, že to dělají fanoušci, ale my ne,“ upozornil zámořské novináře Matthew Tkachuk, který si, stejně jako jeho spoluhráči, nehodlá nechat do mysli vstoupit myšlenku, že už je takřka hotovo. Ve sportu totiž není nikdy hotovo, dokud nezazní siréna, hvizd rozhodčího, či se nepromění mečbol.

Je to pochopitelné. Florida na prahu historického úspěchu nechce nic podcenit. Faktem ale zůstává, že dějiny hovoří v neprospěch jejich soupeře.

Z celkem 28 sérií, v nichž některý z týmů ve finále Stanley Cupu vedl 3:0 na zápasy, se hned ve 27 případech právě tento tým radoval z celkového vítězství. Dvacetkrát z toho byl tzv. sweep, tedy vítězství 4:0. Pouze před 82 lety se Torontu povedlo z 0:3 ve finále Stanley Cupu otočit na 4:3. Tehdejší obětí jejich znovuzrození byl Detroit.

Jak oficiální stránky NHL uvádí, už jen jedna z těchto zmíněných sérií dospěla do sedmého zápasu. Stalo se tak v roce 1945, kdy Toronto vedlo 3:0, ale Detroit srovnal na 3:3. Maple Leafs však rozhodující sedmý zápas nakonec ukořistili a nepovolili Red Wings oplatit jejich vlastní blamáž z roku 1942.

Pokud se podíváme kompletně na play-off, tak podle oficiálních stránek NHL bylo k vidění celkem 210 sérií, v nichž tým vedl 3:0. A ve 206 případech vedoucí tým dotáhl sérii do vítězného konce.

Co se obou finalistů týče, Olejáři ještě nikdy nevyhráli sérii, ve které prohrávali 0:3. Všech pět těchto sérií naopak dopadlo nejhorším možným způsobem, tedy již zmíněným sweepem. Panteři naopak všechny čtyři série, v nichž vedli 3:0, dokázali nakonec vyhrát.

Ačkoliv vše vypadá pro Floridu zalité sluncem, není to jen Tkachuk, kdo odmítá spoléhat na historické statistiky. Všichni hráči Floridy se snaží zůstat koncentrovaní a připravení. Nikdo totiž nemůže zaručit, že Edmonton ještě nezačne kousat a nějakými výhrami finálovou sérii pořádně nezdramatizuje. „Vypadá to pro nás dobře, ale nemyslíme na to. Nemůžeme na to takhle myslet,“ přitakal Tkachukovi Barkov.

A jelikož je Florida skutečně blízko vysněnému titulu, je příprava na čtvrtý zápas o to poctivější, o to svědomitější. Stěhovat sérii zpět domů? Tomu by se parta trenéra Paula Maurice ráda vyhnula. „Jsme nastaveni právě na ten příští zápas. Vyhrát první třetinu, vyhrát prvních pár střídání. To je vše, co musíme udělat,“ podotkl Tkachuk k tomu, nakolik bude důležitý vstup do zápasu.

Podaří se Edmontonu vstát z popela jako bájnému Fénixovi? To se ukáže ve dvě v noci ze soboty na neděli, kdy se může odehrát poslední zápas sezony 2023/24.

