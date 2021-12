Florida zvládla bitvu s Rangers! Kempný zažil vítězný návrat do sestavy Capitals

Noc ze středy na čtvrtek po odložení několika zápasů nabídla fanouškům šest duelů. Parádní a vyrovnané utkání se odehrálo mezi Panthers a Rangers, které skončilo těsným vítězstvím domácího celku. Poprvé v sezóně si v noci zahrál NHL i český obránce Michal Kempný!

BUFFALO SABRES - NEW JERSEY DEVILS

3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

O vítězi rozhodla třetí třetina

New Jersey na ledě Buffala ve druhé třetině dokázalo ztratit vypracované dvoubrankové vedení a do poslední části se šlo za nerozhodného stavu. Devils však zvládli vstup do třetí třetiny na výbornou, znovu si vytvořili náskok o dva góly a nakonec dotáhli duel do vítězného konce.

Branky a nahrávky

21. Thompson (Tuch, Dahlin), 24. Thompson (Dahlin), 55. Prow (Olofsson, Pysyk) – 5. Hamilton (Hughes, Hischier), 12. Bratt (Subban, Hughes), 45. Hughes (Šarangovič, Bratt), 47. Šarangovič (Smith, Bratt).

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 42 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 19 – 7

Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 38 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:25

Mackenzie Blackwood (NJD) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Marián Studenič (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:25

Pavel Zacha (NJD) – 0+0, -2 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:03



Tři hvězdy utkání

1. Jack Hughes (NJD) – 1+2

2. Tage Thompson (BUF) – 2+0

3. Jesper Bratt (NJD) – 1+2

FLORIDA PANTHERS - NEW YORK RANGERS

4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Florida otočila zápas s Rangers

Zápas se pro Floridu nevyvíjel nejlépe, nakonec pro ni skončil báječně. Panthers ve třetí třetině vstřelili tři góly, otočili vývoj utkání a dovedli ho do vítězného konce. Rangers se v závěru pokoušeli o vyrovnání, nebyli ale úspěšní.

Branky a nahrávky

26. Lundell (Forsling, Lomberg), 46. Weegar (Luostarinen, Marchment), 51. Verhaeghe (Gudas, Forsling), 55. Duclair (Bennett) – 12. Panarin (Strome, Trouba), 33. Zibanejad (Panarin, Hájek), 60. Kreider (Kakko, Zibanejad).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Igor Šesťorkin (NYR) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 57:44



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:28

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:39

Libor Hájek (NYR) – 0+1, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 18:32



Tři hvězdy utkání

1. Anthony Duclair (FLA) – 1+0

2. MacKenzie Weegar (FLA) – 1+0

3. Artěmij Panarin (NYR) – 1+1

WASHINGTON CAPITALS - NASHVILLE PREDATORS

5:3 (3:0, 0:3, 2:0)

Kempný se vrátil do sestavy Capitals

Poprvé v sezóně se v dresu Capitals představil český obránce Michal Kempný, který si hned v první třetině připsal asistence. Úvodní část vyšla totiž Washingtonu parádně a tým z hlavního města si vypracoval tříbrankové vedení, o které však v následující dvacetiminutovce přišel. Nashville ale na úplný obrat nedosáhl, a tak byl v závěru duelu potrestán dvěma góly a Capitals mohli oslavit vítězství.

Branky a nahrávky

4. Eller (Carlson, Ovečkin), 14. Carlson (Bäckström, Orlov), 19. Dowd (Hagelin, Kempný), 55. Kuzněcov (Oshie, Carlson), 59. Hagelin (Orlov, Carlson) – 22. Trenin (Jeannot, Fabbro), 28. Kunin (Tolvanen, Harpur), 28. Forsberg (Fabbro, Granlund).

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 20 | Přesilová hra: 0/6 – 0/4 | Trestné minuty: 27 – 31

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (WSH) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:16



Československá stopa v utkání

Michal Kempný (WSH) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:57



Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Kuzněcov (WSH) – 1+0

2. John Carlson (WSH) – 1+3

3. Jakov Trenin (NSH) – 1+0

ST. LOUIS BLUES - EDMONTON OILERS

4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

St. Louis doma pravidelně boduje

St. Louis po dnešním klání dokázali ve své aréně bodovat podesáté v řadě. Blues odehráli proti Edmontonu velmi dobré utkání po všech směrech a dovedli ho do vítězného konce. První hvězdou utkání byl vyhlášen Vladimir Tarasenko.

Branky a nahrávky

5. Thomas (Tarasenko, Kyrou), 7. Kyrou (Tarasenko, Krug), 36. Tarasenko (Kyrou, Faulk), 41. Saad (Perron, Krug) – 8. Draisaitl (Yamamoto, Koekkoek), 32. Bouchard (McDavid).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:20

Mike Smith (EDM) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 56:47



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Vladimir Tarasenko (STL) – 1+2

2. Jordan Kyrou (STL) – 1+2

3. Robert Thomas (STL) – 1+0

SEATTLE KRAKEN - PHILADELPHIA FLYERS

2:3pp. (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)

Provorov zaválel v prodloužení

Seattle byl v zápase střelecky aktivnějším týmem, vítězství se ale nedočkal. Nováček soutěže se ke konci třetí části přitom dostal do vedení, Flyers ale patnácti sekundách srovnali a dostali zápas do prodloužení. V něm se krásně uvedl Ivan Provorov, který v brejkové situaci ukázal své ruce a rozhodl o výhře svého týmu.

Branky a nahrávky

13. Gourde (Soucy, Geekie), 55. Lauzon (Larsson, Järnkrok) – 5. van Riemsdyk (Giroux, Konecny), 55. van Riemsdyk (Sanheim, Ristolainen), 63. Provorov (Hayes).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 22 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) - 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 62:03

Martin Jones (PHI) - 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 62:04



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Ivan Provorov (PHI) - 1+0

2. James van Riemsdyk (PHI) - 2+1

3. Martin Jones (PHI) - 34 zákroků

ANAHEIM DUCKS - VANCOUVER CANUCKS

1:2pp. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Další vítězství pro Vancouver

Vancouver šlape jako dobře promazaný stroj a pod vedením Bruce Boudreaua vyhrál posedmé v řadě. Výhra na ledě Ducks se nerodila lehce a Canucks uspěli až gólem v prodloužení.

Branky a nahrávky

17. Carrick (Deslauriers, Lindholm) – 42. Pearson (Hughes, Miller), 61. Miller.

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 37 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 60:26

Thatcher Demko (VAN) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:26



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. J. T. Miller (VAN) - 1+1

2. John Gibson (ANA) - 35 zákroků

3. Quinn Hughes (VAN) - 0+1

