Dva tituly v jednom roce? Johnson už jeden má!

Jack Johnson možná ani nevěřil, že se mu ještě život změní tak pohádkovým směrem. Našlápnul k velké kariéře, v NHL hrál dlouhá léta, pak ale narazil. Přišel bankrot. Ani ten ho ale ve sportovní kariéře nezastavil a poté, co nad ním zlomili hůl třeba v New Yorku, doufá v první Stanley Cup.

Pokud by ho vyhrál, nebyl by to jediný titul, který by letos získal. Už na jaře totiž získal titul na University of Michigan. Sedmnáct let poté, co na školu nastoupil jako vyjukaný nováček, jenž přišel hrát hokej.

„Bylo to pro mě důležité, moc jsem ho chtěl,“ řekl Johnson k titulu z oboru obecných studií. Ten se nezabývá pouze jedním tématem, ale celou škálou předmětů. „Jako dítě jsem snil o hraní hokeje na téhle univerzitě, chtěl jsem ji ale také vystudovat. Moc to pro mě znamená.“

Chvíli to trvalo, než se mu to povedlo, nicméně v pětatřiceti letech se to vždycky cení. Klíč k úspěchu? Pečlivost. „V některých sezonách, kdy jsem se nedostal do play off, jsem stíhal jarní semestr,“ vysvětloval. „Pomohly mi také online kurzy. Přes pandemii jsem mohl dělat předměty, které bývají normálně na kampusu, z domu. Řeknu vám, předmět statistika, to bylo vážně něco.“

Johnson je také velice blízko druhému úspěchu v krátké době. Přesněji dvě výhry. Do vyřazovacích bojů naskočil jako sedmý bek, a to i přes to, že v základní části odehrál hned 74 utkání. Zranění Girarda ho ale do sestavy vrátilo.

Bodově sice zatím nepřispěl, ale jeho přítomnost si v Coloradu nemohou vynachválit. „Dřív jsme museli při zraněních povolávat kluky z AHL, teď tam můžeme poslat kluka, co v NHL odehrál přes tisíc zápasů,“ řekl kouč Bednar. A spoluhráč z obrany Manson dodal: „Je to skvělý veterán.“

Jaký to rozdíl oproti loňsku, kdy Johnson odcházel z Rangers jako zpráskaný pes. Ještě ani nevstoupil na led a byl kritizován, zvlášť pro svou smlouvu. Nakonec z toho bylo pouze třináct utkání.

Střih! O rok později je z Johnsona vystudovaný borec, jehož další zastávkou je Stanley Cup.

