Dva gólmani ve hře, Krutil na tribuně. Juniory v noci čeká generálka na MS

Čeští hokejisté do 20 let počítají poslední dny do startu mistrovství světa. V jednom ze dvou jeho dějišť, kanadském Red Deeru, dnes v noci nastoupí ke generálce proti Švýcarům.

Utkání se hraje v noci na 24. prosince od 1 hodiny českého času. Pro štáb hlavního kouče Karla Mlejnka bude obnášet dva účely. Aby vyladil herní projev tři dny před vstupem do šampionátu a aby rozhodl o konečné nominaci hráčů.

„Tři brankáře a 22 hráčů do pole musíme podle regulí nahlásit před úvodním utkáním.“

„Budeme chtít do zápasu přenést náš koncept hry z tréninku a akcí v letním období. Stejně jako každý tým budeme chtít vyzkoušet co nejvíc hráčů, co nám dovolí regule. Ještě úplně přesně nevíme, kolik jich budeme moci nasadit,“ informuje Mlejnek.

Češi měli původně hrát s Američany i Švýcary, kvůli covidovým hrozbám však organizátoři seškrtali přípravný program všem týmům. I proto se nedá očekávat, že by trenéři učinili nějaký zásadní objev. Už dříve předeslali, že generálku pojmou stejným způsobem jako loni – spíš do ní tedy budou chtít nasadit takovou sestavu, která následně v Kanadě zůstane, než aby vyloženě zkoušeli.

Dva útočníky a jednoho obránce vyřadí vzápětí. „Určitě to nebude hned po utkání, protože nás čeká přesun, balení na hotelu a cesta do Edmontonu,“ líčí trenér z přípravného kempu v Red Deeru. „Budeme na to chtít klid a hráčům to řekneme až potom. S náležitou vážností a vším, co k tomu patří,“ ujišťuje.

Oproti turnajům v „normálních“ letech mohou účastníci zapsat na soupisku o dva hráče do pole víc. „A nemůžeme si před začátkem nechat ani jedno volné místo. Tři brankáře a 22 hráčů do pole musíme podle regulí nahlásit před úvodním utkáním,“ upřesňuje český lodivod.

Zápas by mohl napovědět o tom, který brankář následně vstoupí do turnaje. „Příležitost dostanou oba dva gólmani, Jakub Málek i Jan Bednář,“ říká Mlejnek s tím, že by se měli vystřídat v půlce zápasu. Žádného hráče nelimitují zdravotní problémy, trenéři ale neplánují nasadit Michaela Krutila, jenž má stopku pro první dva souboje mistrovství.

„Pokud bychom měli dva přípravné zápasy, chtěli jsme mu dát ten první. Takhle ale velmi pravděpodobně nebude hrát,“ hlásí český kouč na adresu zadáka, který by bez ohledu na disciplinární trest mohl v přípravě nastoupit.

Švýcaři by na letošním šampionátu měli patřit ke slabším týmům, ve skupině B budou těžce bojovat o postup do čtvrtfinále. Česká dvacítka se s nimi v letošní sezoně potkala dvakrát, a to v červenci na úvodní zápasové akci ve finském Vierumäki. Po prohře 4:6 v odvetě zvítězila 4:3.

Tehdy se dařilo především útoku kapitána Jana Myšáka s Pavlem Novákem a Josefem Koláčkem. Právě sledování vazeb v české reprezentaci bude i pro fanoušky zajímavým bodem zápasu. „Oproti turnaji v Hodoníně, kde jsme byli naposledy v kompletním složení, jsme některé vazby zachovali a některé udělali malinko jinak,“ nechce Mlejnek poodhalovat konkrétní dvojice a trojice.

Při tvorbě formací ale pravděpodobně nebude selektovat hráče z Evropy a ze zámoří, nebo aspoň prázdninové akce tomu vůbec nenasvědčovaly. „Z Evropy jsme vybrali hráče, o kterých si myslíme, že jsou na naše poměry velmi solidně bruslařsky připravení. A připojili se k nim kluci ze zámoří, který mají poměrně dobré sebevědomí, protože většinou sbírají víc než bod na zápas. Věříme, že tyto věci se v turnaji projeví,“ doplňuje Mlejnek.

Zúžení sestavy by měl oznámit na Štedrý den, než si celý tým užije společnou večeři. „Máme taky pro kluky připravený dárek a myslím, že všichni se na to těšíme. Doufáme, že to bude jeden z dobrých článků vstupu do šampionátu,“ uzavírá trenér české dvacítky.

Přípravné zápasy před MS do 20 let

Čtvrtek 23. prosince:

20:00 USA – Finsko (Rogers Place, Edmonton)

22:00 Německo – Slovensko (Peavey Mart Centrium, Red Deer)

Pátek 24. prosince:

01:00 Kanada – Rusko (Rogers Place, Edmonton)

01:00 Švýcarsko – Česko (Gary W. Harris Canada Games Centre, Red Deer)

03:00 Švédsko – Rakousko (Peavey Mart Centrium, Red Deer)

