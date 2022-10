Druhý zápas za tři sezony? Stalock téměř vynuloval Vegas!

Sport prostě někdy nemá logiku. A i díky tomu se píší parádní příběhy. Jako třeba dnes v noci. Ke svému druhému zápasu za víc než tři sezony totiž nastoupil velezkušený Alex Stalock. Ostuda a výprask? Kdeže, byl největší hvězdou Chicaga!

Když mu v listopadu 2020 vyšel pozitivní test na koronavirus, asi by ho těžko napadlo, co vše to způsobí. Byla mu totiž diagnostikována myokarditida, tedy onemocnění srdečního svalu. Kvůli tomu celou sezonu nehrál, v té minulé naskočil do jediného utkání.

V noci na pátek si tak Stalock připsal druhý start během více než ročníků a vedl si neskutečně dobře! Na ledě silných Golden Knights pochytal 36 z 37 střel, čímž zapsal 97,3 úspěšnost zákroků.

„Posledních pár let bylo bláznivých. Nemyslím jen to, co se děje ve světě, ale hlavně co se mého zdraví týče,“ povídal po zápase. „Zase hrát, stát na tom pódiu NHL v ostrém zápase… Byla to pocta, odměna. Nebylo lehké dostat se zpátky, ale dnes mě to tuze bavilo.“

Na jeho výkonu to šlo vidět. V brankovišti se občas choval opravdu divoce, vždyť jednou dokonce zajel skoro do rohu kluziště, aby udělal zákrok. Sice byl úplně mimo pozici, ale asi mu to bylo jedno.

„Říkali jsme si, co tam jako v rohu dělá,“ smál se po zápase trenér Chicaga Luke Richardson. „Naštěstí za něj v bráně zaskočil Toews. Možná se zachytil někomu o nohu, nevím, ale asi byl jenom příliš agresivní. Ale on tak hraje, funguje mu to.“

Jak Stalock po zápase vysvětlil, náhoda to nebyla. Prostě tak hraje. „V NHL do toho musíte dát všechno, no ne?“ ptal se řečnicky. „Nemůžu dělat zákroky hala bala. Nejsem z největších gólmanů, takže musím využít svoje tělo trochu jinak. Někdy to zafunguje, jindy ne.“

Jediné minus zápasu? Chicago se sice statečně pralo, ale stejně jako v prvním utkání zůstalo bez bodu. Na ledě Colorada se sice gólově prosadilo, avšak ve Vegas střelecký prach zůstal někde v kasinu.

Na Stalockově příběhu to však vůbec neubírá, dělal totiž vše, co mohl. Měl by se Petr Mrázek obávat o místo?

