Don Cherry se zastal Ovečkina. Jde po něm stejný dav lidí, jako jde po mně

U Dona Cherryho už jsme si za ta léta zvykli na ledacos. Že má prořízlá ústa. Že jde proti proudu. Že se nebojí kritizovat i ty největší hvězdy. Že by se ale zastával evropských hokejistů, to se dělo skutečně zřídka. Nyní se zastal Alexandra Ovečkina.

Ten je, jak víme, je trnem v oku řadě lidí. V opatrném prohlášení sice na začátku rusko–ukrajinského konfliktu válku odmítl, nijak se ale nevymezil k ruskému vůdci, jehož v minulosti opakovaně adoroval. Někteří fanoušci ho proto činí spoluodpovědným.

Politika sice do sportu nepatří, ale Ovečkin se v minulosti politizoval sám.

Jeho aktuální výkony jsou přijímány s rozpaky. Překonání hranice 800 branek je něco mimořádného, překonání Gordieho Howea jakbysmet. Někteří slaví, jiní otráveně kroutí hlavami. Osmaosmdesátiletý Don Cherry, dlouholetý komentátor Hockey Night in Canada, odkud byl před třemi lety vyhozen, se Ovečkina zastal.

„Je to hokejista. Nemá co dělat s válkou na Ukrajině. Nic z toho není jeho vina. Netýká se ho to,“ sdělil Cherry v sloupku pro Toronto Sun. „Je to ten samý dav, co jde po mě. Nezajímá je hokej,“ označil fanoušky, kteří volají po potrestání Ovečkina. „ Alex je skvělý hráč a skvělá osobnost a zaslouží si lepší zacházení.“

Připomeňme, že Don Cherry byl vyhozen z kanálu Sportsnet poté, co doporučil kanadským imigrantům, aby nosili v klopě květ vlčího máku na známku úcty válečným veteránům.

Alexandr Ovečkin někdy skutečně zaujme charakterním vystupováním. Nedáno lidé ocenili jeho gesto vůči Krisu Letangovi, kterého na začátku vzájemného zápasu zajel osobně pozdravit. Letang se vracel po skoro měsíční pauze. Stejně se kdysi zachoval ke Careymu Priceovi. Bavíme se o lize, kde se na velké kamarádství se soupeřem nehraje. V play off je dokonce přísně zakázáno.

Není to tak dlouho, co Ovečkin odvolal faul, který na něj rozhodčí odpískal, přičemž upozornil sudího, že jen uklouzl. V Edmontonu kdysi sebral na ulici bezdomovce, zavedl ho od obchodu a za své peníze oblékl. Je toho hodně, co lze na Alexi Ovečkinovi ocenit; je bohužel i dost toho, proč vůči němu ochladnout. Momentálně neexistuje v NHL kontroverznější osobnost.

Cherry nic z toho neřeší, zajímají ho čistě Ovečkinovy výkony na ledě. „Je to všechno o hokeji a tenhle chlap, jak jde po Gretzkyho rekordu, hraje skutečně dobře,“ dodal stárnoucí komentátor.

