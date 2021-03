Dojemný návrat! Hickey oblékl dres Isles po dvou letech

Sobotní večer byl pro fanoušky Islanders jednou velkou jízdou. Jejich tým totiž na domácím ledě smetl Philadelphii šesti góly a pohodlně si dokráčel pro další dva body. Neméně velkou událostí však byl návrat Thomase Hickeyho. Ten se objevil v NHL po téměř dvou letech.

Hickey patřil od roku 2012 ke stabilním členům obrany Islanders. Nikdy sice nevynikal v prvním páru, své si však odvedl, hlavně v defenzivě. Navíc se stal spolehlivým i směrem dopředu, svých dvacet bodů za sezonu si vždycky nějak uhrál.

Po sezoně 2017/18, která byla jeho nejproduktivnější s 25 body, podepsal nový čtyřletý kontrakt na deset milionů dolarů. Od té doby však v NHL odehrál pouze 41 zápasů.

V první sezoně po podpisu sice ještě nastupoval pravidelně, ovšem v prosinci přišlo zranění. Na jeho místo byl dosazen Devon Toews. Ten svými výkony zaujal natolik, že Hickeyho už do sestavy nepustil.

A od té doby to šlo z kopce. Ne však jeho vinou. Prošel si spoustou zranění, měl dokonce i otřes mozku. Další velká rána přišla loni v březnu, kdy mu kvůli rakovině zemřel bratr.

K hokeji se ale dokázal vrátit a v sobotu za to byl náležitě odměněn. Nejen, že spolehlivým výkonem pomohl k výhře, ale také zapsal dvě asistence.

„Znamená to pro mě strašně moc,“ řekl po zápase na tiskovce. „Celý den se mnou cloumají emoce. Je fajn se vrátit do NHL a hned vyhrát. Cítím se skvěle.“

„Jestli jsem věřil, že se dostanu zpátky? To nikdy nevíte,“ pokrčil rameny dvaatřicetiletý bek. „Musí se sejít dost věcí na to, aby se to podařilo. Každým dalším dnem tak cítíte, že se od toho vzdalujete. Věřil jsem ale, že to zvládnu.“

Chtěl to zvládnout také kvůli rodině, která si prošla opravdu těžkými časy.

„Myslel jsem na svého bráchu. Když ještě s nemocí bojoval, chtěl jsem mu ukázat, že hraji pro něj. To platí i teď, i když už tu není,“ dodal smutně.

My Hickeymu tleskáme, protože každý takový návrat si zaslouží velký respekt.

