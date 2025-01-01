NHL.cz na Facebooku

Detroit má v obraně plno. Najde se místo pro švédského benjamínka?

11. srpna 10:00

David Zlomek

Detroit Red Wings řeší, jaký bude nejlepší způsob, jak dostat Axela Sandina-Pellikku do NHL. Švédský obránce, vybraný v prvním kole draftu 2023 jako sedmnáctý celkově, si v závěru minulé sezony vyzkoušel zámořský hokej v pěti zápasech za Grand Rapids Griffins, kam přišel po vyřazení svého týmu Skelleftea AIK ze švédských play-off. V základní části stihl dvě utkání s jednou asistencí, v play-off tři bez bodu.

Podobný příběh už Detroit zažil v roce 2021 s Lucasem Raymondem. Ten měl původně začít sezonu v Grand Rapids, ale v přípravě zazářil natolik, že si okamžitě vybojoval místo v NHL. U dvacetiletého obránce to však bývá složitější, i Moritz Seider potřeboval před debutem v lize rok v AHL.

Přesto generální manažer Steve Yzerman možnost rychlého průlomu úplně nevylučuje. „Nebudu žádného hráče předem odepisovat, pokud bude v kempu tak dobrý, že si řekneme, že si ho necháme a zkusíme ho v NHL. Přípravné zápasy ale mohou být ošidné. Veteráni je hrají, protože musí, ale tempo a intenzita nejsou stejné jako v základní části. Někdy také nehrajete proti soupeřům z NHL, což může být zavádějící – v dobrém i špatném. Lepší odpověď budu mít až na konci kempu,“ řekl Yzerman.

Podle něj byla zkušenost z Grand Rapids pro mladého beka důležitá hlavně proto, aby poznal menší severoamerický led a rychlejší tempo hry. „Myslím, že to pro něj bylo poučné, možná trochu oči otevírající. Je to pořád jen AHL, ne NHL, ale má před sebou práci. Pokud odpracuje léto, posílí a zrychlí, pomůže mu to připravit se na dobrý kemp a přípravu. Ale do sestavy se bude muset doslova natlačit. Nevylučuji to. Uvidíme v září,“ dodal.

Sandin-Pellikka má v srpnu dorazit do Detroitu na přípravu. Asistent ředitele hráčského rozvoje Dan Cleary vidí jasné priority. „Axe se musí zesílit. Musí trávit spoustu času v posilovně, pracovat na bruslení a učit se. Bylo pro něj cenné vidět tempo a práci s odstupem, kterou potřebuje. Na menším hřišti to byla velká změna. Ale má skvělou hokejovou inteligenci. Není velký, takže musí mozek využívat ještě víc a být pozičně vždy na správném místě, hlavně v obraně.“

Aktuálně má Detroit v NHL sestavu obránců ve složení Moritz Seider, Ben Chiarot, Simon Edvinsson, Albert Johansson, Erik Gustafsson, Justin Holl a Jacob Bernard-Docker. Mladý Švéd tak bude muset přesvědčit nejen svými schopnostmi, ale i připraveností, aby se mezi ně dokázal vměstnat už letos.

