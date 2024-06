Další zápas, další šance. Panthers otáčejí list a chtějí slavit doma

Výprask na ledě soupeře, vystřídaný gólman a oddálení snu o Stanley Cupu? Florida tohle neřeší. Ví, že má věci a osud ve svých rukách. A jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, Panthers vzniká možnost slavit první titul na domácím ledě před svými fanoušky.

„Musíme obrátit list a soustředit se na další zápas," mávnul rukou útočník Vladimir Tarasenko. „Cokoliv se stalo, stalo se. Teď už je to minulost."

Jakkoli byli Panthers z prohry frustrovaní, nebyli zničení. Je to pochopitelný pocit, vzhledem k tomu, že stále vedou v sérii 3:1 a vracejí se na Floridu, kde je v úterý čeká pátý zápas. „Tenhle zápas házíme za hlavu. Vezmeme si z něj, co je potřeba, a poučíme se,“ velel kapitán Aleksander Barkov.

Pro Panthers je to druhá příležitost vyhrát svůj první Stanley Cup od vstupu do NHL v sezoně 1993/94 a nyní se jim to může podařit na domácím ledě.

„Vedeme 3:1 a vracíme se na náš led," nedělal z toho vědu ani Matthew Tkachuk. „První tři zápasy se nám povedly, dneska se mi to vůbec nelíbilo. Víme ale, co dělat jinak, což si do pátého zápasu přeneseme.“

Panteři mají spoustu důvodů k optimismu, že se dají rychle dohromady. Doma jsou skvělí a psychiku jim otestovali už Rangers, kteří nad nimi vyhráli dvakrát v řadě. A pak je tu faktor Sergeje Bobrovského, který byl stažen z utkání poté, co pustil pět gólů ze 16 střel. Nicméně doma má bilanci 8-3 s průměrem 1,90 gólu na zápas, úspěšností zákroků 92,1 % a jedním čistým kontem.

„Tenhle výprask je pro nás nová zkušenost a něco, co už nechceme zažít. Podle toho se zařídíme," řekl trenér Floridy Paul Maurice. „Dá se říct, že je se ještě co učit, a budeme v příštích dnech opravdu tvrdě pracovat, abychom se ujistili, že to předvedeme v dalším zápase."

V sobotu měli Panthers poprvé ve své historii šanci získat Stanley Cup. Nepovedlo se jim to, ale mají ještě několik příležitostí, počínaje úterkem. Budou doma, teď už vědí, jaký je tlak závěrečného utkání finále, a budou se snažit to dotáhnout do konce.

