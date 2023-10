Další problém Jackets? Merzlikins i Tarasov jsou na marodce!

Jako by problémů nebylo dost už v okurkové sezoně. Columbus řešil peripetie s trenéry a nyní v úvodu ročníku postrádá kompletní brankářský tandem. Blue Jackets s podobným scénářem vůbec nepočítali a Pascal Vincent musí ve své nelehké pozici spoléhat na nezkušené gólmany.

Nový ročník opět nezačal dobře a fanouškům začíná docházet trpělivost. Vedení si během léta vzalo dlouhý čas na hledání trenéra, ale nakonec z toho byla jen další fraška a zalepení důležitého postu těsně před startem ligy.

Pascal Vincent nemá jednoduchou pozici a fanoušci už jej na sociálních sítích přirovnávají k Bradu Larsenovi, jehož účinkování na lavičce skončilo fiaskem. V Ohiu si žádají nový svěží vítr do organizace místo neustálého povyšování asistentů trenéra, které stále nikam nevede.

Nový trenér Columbusu ovšem nezápasí jen s nevolí fanoušků, ale také s marodkou na brankářském postu. Daniil Tarasov, který by měl vytvořit tandem s Elvisem Merzlikinsem se potýká se zraněním kolene a prozatím je mimo hru.

Lotyšský gólman, který i loni zastával post jedničky a letos se měl pokusit o restart kariéry, nezačal špatně, ale zápas s Rangers chytal i s příznaky začínající chřipky. V závěru jej vedení střídačky raději stáhlo z brankoviště a do klece poslalo Spencera Martina.

V posledním zápase s Detroitem už nebyl Merzlikins ani na lavičce a místo náhradníka musel zaujmout Jet Greaves z farmy v Clevelandu. Columbus má tedy na startu obrovský pech a opět musí řešit nepříjemnosti hned na začátku soutěže.

Připočtěme ještě absenci obránce Zacha Werenskiho, který pobírá obrovský plat a minulou sezonu téměř kompletně vynechal. Blue Jackets se ovšem nemohou nadále vymlouvat.

Momentálně kvůli nepříliš dobrému startu sezony řeší i případný trade s Vancouverem. Celek z Ohia si dělá zálusk na Conora Garlanda. Opačným směrem by měli putovat dle spekulací útočník Jack Roslovic, který hraje pouze ve čtvrté řadě a Andrew Peeke. Columbus by tímto krokem měl zvýšit konkurenci v útočných řadách a snížit přetlak v obraně, díky čemuž by měl dostávat více prostoru právě třeba David Jiříček. Záleží ovšem, jestli se obě strany shodnou na podmínkách.

Share on Google+