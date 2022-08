Crosbymu je 35! Co jste o něm (možná) nevěděli?

Sidneyho Crosbyho asi není potřeba sáhodlouze představovat. Jeden z nejlepších hokejistů všech dobil strávil celou kariéru v Pittsburghu, který dovedl ke třem Stanley Cupům. Kdybychom měli vyjmenovávat všechny jeho individuální trofeje, byli bychom tu do zítřka. Crosby v neděli oslavil své 35. narozeniny. Jaké věci jste o něm možná nevěděli?

Crosby žil s Mariem Lemieuxem

Bylo to jako předání žezla. Zatímco Lemieux kariéru končil, Crosby zrovna do ligy naskočil. Společně odehráli jednu sezonu. Lemieux si mladého borce vzal okamžitě pod křídla. A to nejen na ledě, ale i mimo něj. Crosby u jeho rodiny strávil pět let!

Číslo dresu? Narozky!

87 = Sidney Crosby. Tuhle asociaci si pamatuje asi každý hokejový fanoušek. Zatímco například u Jaromíra Jágra má číslo na drese hlubší symboliku, u Crosbyho jde o datum narození. Jelikož v USA jsou zvyklí psát prvně měsíc, je jeho datum narození ve tvaru 8. 7. A mimochodem, ročník narození je 1987.

Je neskutečně pověrčivý

Moc hokejistů, kteří by byli více pověrčiví než Crosby, nenajdete. Ví to celý hokejový svět, vždyť vloni v létě proběhla mezi hráči anketa, ve které více než sto hráčů označilo Crosbyho jako nejpověrčivějšího ze všech.

Střední strávil v Minnesotě

Kvůli svému talentu v mladém věku byl Crosby neustále terčem kritiky hráčů soupeřových týmů, a dokonce i některých rodičů. Došlo to tak daleko, že se na něj hráči zaměřovali s cílem ho zranit. V důsledku toho se rozhodl odejít na sezónu 2002/03 do internátní školy Shattuck-Saint Mary's v Minnesotě.

Během této sezóny, přestože byl mladší než většina hráčů, se kterými soupeřil, nasbíral v pouhých 57 zápasech neuvěřitelných 72 gólů a dohromady 162 bodů. V tomto týmu hrál například s Jackem Johnsonem či Drewem Staffordem.

Hokejová rodina

Ačkoli je jeho hokejová kariéra jistě nejpozoruhodnější, není jediným Crosbym, který hrál vysoké úrovni. Jeho otec Troy chytal dvě sezony v QMJHL a v roce 1984 byl draftován ve 12. kole Montrealem.

Kromě toho jeho sestra Taylor, která byla shodou okolností také brankářkou, hrála za St. Cloud State v NCAA.

Nejmladší kapitán historie ligy

V květnu 2007 oznámili Tučňáci, že se Crosby stal jejich novým kapitánem, a to ve věku 19 let a 297 dní. Stal se tak nejmladším kapitánem všech dob. Překonal Vincenta Lecavaliera, který byl jmenován kapitánem Tampy Bay Lightning ve věku 19 let a 324 dní.

Od té doby byl ale Crosby překonán, neboť Gabriel Landeskog byl jmenován kapitánem Colorada Avalanche v 19 letech a 286 dnech. Nyní tento rekord patří Connoru McDavidovi, ten se stal vládcem kabiny v 19 letech a 266 dnech.

Všeobecný rozhled

Crosby byl vždy znám jako velmi vyspělý a nenápadný. Dokonalý příklad toho přišel během sezóny 2014/15, kdy se rozhodl zapsat do online kurzu historie druhé světové války, za který získal kredity.

Crosby se prý o historii začal zajímat, když jako dítě dobrovolně pracoval v místní nemocnici pro veterány. Řekl třeba, že během doby, kterou tam strávil, někteří z veteránů rádi vyprávěli o své službě.

