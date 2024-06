Chatfield zůstává v Carolině. Upsal se na tři roky

Obránce Jalen Chatfield se v Carolině osvědčil a po třech letech strávených v dresu Hurikánů si vysloužil novou smlouvu na další tři sezóny. V létě se přitom mohl stát nechráněným volným hráčem a vyjednávat o kontraktu s kýmkoliv.

Carolina si pojistila služby obránce Jalena Chatfielda. S Američanem podepsala novou smlouvu na následující tři sezóny, během kterých si celkem přijde na devět milionů dolarů.

Jeho cesta až do NHL však byla pořádně trnitá. Nikdy to neměl snadné, ale i nadále prokazuje vytrvalost a oddanost hokeji což mu pomohlo i k podpisu nového kontraktu. Chatfield se výborně ukazoval už v OHL, kde se stal jedním z nejlepších obránců svého týmu a Windsor Spitfires dotáhl až ke slavnému Memorial Cupu. Draftován do NHL však nikdy nebyl, ale jeho talentu si všiml Vancouver, který mu nabídl tříletý nováčkovský kontrakt. Během svého působení v kanadské organizaci však za Canucks odehrál pouhých 18 duelů, zbytek času strávil na farmě v Utice.

V roce 2021 podepsal smlouvu s Carolinou. První rok strávil převážně v AHL, s Chicagem Wolves si dokráčel pro Calder Cup. Do sestavy Canes se nastálo probojoval až na podzim roku 2022 a velmi důležitě se předvedl také v letošním play off. Po zranění Bretta Pesceho dostal Chatfield větší porci minut a ze strany trenéra Brind’Amoura byla vidět zvyšující se důvěra v osmadvacetiletého obránce.

„Jalen byl v posledních dvou sezónách nedílnou součástí naší obrany a pevně se etabloval jako obránce NHL. Jeho elitní rychlost a neúnavná pracovní morálka z něj dělají neuvěřitelně dynamického hráče na obou stranách ledové plochy,“ sdělil dočasný generální manažer Hurricanes Eric Tulsky.

Osmadvacetiletý obránce se mohl stát 1. července nechráněným volným hráčem. V letošní sezóně si v 72 zápasech základní části vytvořil kariérní maxima v počtu gólů, asistencí a bodů. V 11 zápasech play off zaznamenal dvě asistence. Nakonec se však rozhodl zůstat v Raleigh.

„Samozřejmě je to dobré místo pro hraní hokeje a všichni to tu mají rádi, takže si myslím, že každý, komu končí smlouva, tu chce zůstat. Když přijdete a máte šatnu s takovou partou kluků, trenéra a podporu fanoušků a můžete hrát ve vítězném týmu a mít šanci vyhrát každý rok, je to něco výjimečného. Myslím, že všechny tyto věci způsobují, že tu lidé chtějí zůstat,“ sdělil Chatfeld po skončení sezóny v NHL v polovině května.

Carolina je od roku 2019 pravidelným účastníkem ve vyřazovacích bojích. Nejdále došla v letech 2019 a 2023, a to do konferenčního finále, kde ji poměrem 0:4 na zápasy zastavil Boston, respektive Florida. Jak se bude Hurikánům dařit v následujících letech?

