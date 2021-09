Budou Pens bez kapitána bránit? Crosby vyhlíží návrat za šest týdnů

Kariéra Sidneyho Crosbyho je obdivuhodná. Během 1039 utkání nastřádal 1325 bodů – více znát ani nepotřebujete. Místo v Síni slávy NHL má jednoduše jisté. Přesto mnoho fanoušků správně tuší, že by Kanaďanova čísla mohla nabývat ještě gigantičtějších rozměrů, kdyby se mu vyhýbala zranění. Ani v nadcházejícím ročníku pittsburský kapitán zřejmě neodehraje plný počet zápasů, jelikož včera podstoupil operaci zápěstí.

Podle vyjádření generálního manažera Rona Hextalla jde o řešení dlouhodobého problému, který Crosbyho trápil několik let. „Zkoušel nejrůznější formy léčby, ale nakonec se právě operace ukázala jako vůbec nejlepší řešení,“ uvedl někdejší brankář Philadelphie v tiskovém prohlášení.

Lékařský zákrok proběhl ve středu v New Yorku, už nyní ovšem Penguins pracují s očekávaným datem Crosbyho návratu. Pokud se rekonvalescence podaří podle očekávání, měl by chybět minimálně šest týdnů. První utkání přitom Pittsburgh sehraje 12. října proti úřadujícímu šampionovi z Tampy.

Jestli se odpočinek krále draftu 2005 výrazně neprotáhne, nemělo by jít o zásadní zásah do plánů Pittsburghu pro příští sezonu. Jenže pozor! Tréninkový kemp totiž nestihne ani další polovina ikonické dvojice Pens, Jevgenij Malkin. Také ruský útočník musel v létě pod nástroje lékařů, když řešil zranění kolena.

Předvést se musí i jiná jména

Podle Virginiy Zakasové, která se v rámci NHL věnuje právě bolístkám jednotlivých hráčů, se Crosby pro operaci rozhodl v průběhu letošní přípravy. „Když zkoušel se zápěstím trénovat, neustále jej limitovalo, třebaže poctivě rehabilitoval a pokoušel se i o alternativní léčbu. Přesný charakter zranění klub neoznámil, přesto si troufám tvrdit, že se rekonvalescence může protáhnout klidně na deset až 14 týdnů,“ varuje Zakasová pro The Athletic.

Další hokejový expert Josh Yohe se dokonce domnívá, že pokud by Crosby skutečně scházel delší dobu, mohou Penguins přepnout na defenzivně orientovaný styl hry. Považuje za výhodu, že trenér Mike Sullivan může se ztrátou dvou klíčových hráčů počítat ještě před startem tréninkového kempu.

„Zároveň je to šance pro jiné hvězdy. Takový Bryan Rust nebo Jake Guentzel musí ukázat, že i bez těchto osobností zvládnou skórovat a vybojovat pro svůj tým cenné body,“ dodává Yohe.

Do té doby, než se dvojnásobný olympijský vítěz vykurýruje, bude pozici prvního centra v Pittsburghu s největší pravděpodobností zajišťovat Jeff Carter. K týmu se přidal v loňské sezoně během uzávěrky přestupů poté, co rovných deset let oblékal dres Los Angeles.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+