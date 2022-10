Bohaté menu v noci na pátek! Do akce jde dvacet týmů

Téměř dvě třetiny týmů NHL půjdou do akce v noci ze čtvrtka na pátek. Rangers, Vegas či Washington půjdou do druhého utkání sezony. Naopak New Jersey, Ottawu či Arizonu čeká teprve vstup do nového ročníku.

Bohatou nadílku zápasů načnou hned tři souboje v jednu hodinu ráno. Do akce půjde Buffalo, které doma přivítá obměněnou Ottawu. Senátoři přes léto přivítali Girouxe či DeBrincata, do nového ročníku navíc půjdou po solidní přípravě, kdy z osmi utkání zvítězili pětkrát.

V tentýž čas vjedou na led ve Filadelfii Ďáblové z New Jersey. Na celek z Newarku bude nově upřena o něco větší pozornost českých fanoušků, jelikož nově bude dres Devils oblékat Ondřej Palát či Vítek Vaněček.

V jednu ráno začne také utkání mezi Pittsburghem s Janem Ruttou a Arizonou, kde drží českou vlajku Karel Vejmelka.

O půl hodiny později se do akce dostanou také Islanders, kteří doma přivítají obměněnou Floridu. Jak moc bude chybět Huberdeau s Weegarem a jak se ukáže Tkachuk?

Ve stejný čas začne souboj mezi Torontem a Washingtonem. Oba celky byly v akci již minulou noc, připsaly si však první porážky, a tak si budou chtít napravit reputaci.

Ve dvě ráno přivítá Minnesota Jezdce z New Yorku, kteří by rádi navázali na výhru z prvního utkání proti Tampě.

Nashville dorazil úspěšně z Prahy do své domoviny, kde se střetne s nevyzpytatelným Dallasem. Naváží Predátoři na své úspěchy z Global Series a bude Niederreiter i nadále zářit?

Budíček na půl čtvrtou ráno mohou nastavit příznivci Calgary a Colorada. Pro Plameny půjde o první zápas ročníku, Laviny už si stihly připsat premiérovou výhru proti Chicagu.

Bitva mezi Vegas a Chicagem je na programu od čtyř hodin ráno. Golden Knights v prvním utkání sezony vyzráli nad LA Kings, Blackhawks mají co napravovat, jelikož na ledě úřadujících šampionů padli 2:5.

Program noci završí v pátek v půl páté ráno utkání mezi LA Kings a Seattlem. Králové již v prvním měření podlehli Vegas 3:4, a to především i kvůli smolnému gólu v závěrečné minutě utkání. Seattle načal druhý ročník v historii organizace porážkou proti Anaheimu.

Program zápasů:

01:00 Buffalo Sabres – Ottawa Senators

01:00 Philadelphia Flyers – New Jersey Devils

01:00 Pittsburgh Penguins – Arizona Coyotes

01:30 New York Islanders – Florida Panthers

01:30 Toronto Maple Leafs – Washington Capitals

02:00 Minnesota Wild – New York Rangers

02:30 Nashville Predators – Dallas Stars

03:30 Calgary Flames – Colorado Avalanche

04:00 Vegas Golden Knights – Chicago Blackhawks

04:30 Los Angeles Kings – Seattle Kraken

