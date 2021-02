Blues kosí zranění. Mimo hru je i elitní obránce

Sezona St. Louis Blues zatím asi nejede podle ideálního scénáře. Výsledkově to sice špatné není, přece jenom hrají v těžké divizi, avšak výkony jsou často nepřesvědčivé a výhry zase těsné. Teď tomuto rozpoložení rozhodně nepomůže ani zdravotní stav několika členů týmu.

Začněme u obránce Carla Gunnarssona, jemuž skončila sezona. V posledním zápase proti Los Angeles Kings si v bitvě u mantinelu poranil pravé koleno a z ledu mu museli pomáhat spoluhráči. Do hry už se pochopitelně nevrátil.

„Mrzí to nás, mrzí to samozřejmě i jeho,“ řekl trenér Craig Berube. „Takové zranění je těžké. Je mi ho líto. Bude nám chybět nejen skvělý hokejista, ale také super kluk a spoluhráč.“

„Pro celý tým tvrdě maká už několik let,“ ví moc dobře spoluhráč Brayden Schenn. „Je to parádní spoluhráč a kluk do kabiny. Na ledě by udělal cokoliv.“

Dalším obráncem, kterého trápí zranění, je Colton Parayko. Ten údajně hrál i přes to, že má potíže se zády.

Zranění by mohlo vysvětlovat fakt, že sedmadvacetiletý obránce letos jednoduše nehrál svůj standart. V 16 odehraných zápasech vstřelil jednu branku a na sedmi se podílel asistencí. Od půlky února se ani neobjevuje v sestavě.

Blues údajně zatím nemají v plánu operaci, ale pouze odpočinek. Posléze uvidí, co se bude dít dál.

St. Louis ho ale potřebuje co nejdříve. Je klíčovým obráncem, vždyť to samé mu řekl i generální manažer Armstrong. „Před sezonou jsem s Coltonem mluvil a řekl jsem mu, že je to teď jeho obrana,“ cituje ho The Athletic. „Má povahu na to, aby byl jedničkou a celé to řídil.“

Před pár dny také organizace Blues v čele s generálním manažerem Dougem Armstrongem oznámila, že na listinu dlouhodobě zraněných připisuje Ivana Barbaševa, jenž má pro změnu zraněný levý kotník. Léčba by měla zabrat šest týdnů.

