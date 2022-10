Blázinec, nebo chytrá investice? Sedmiletá smlouva pro nováčka v Buffalu

Pořádný šok včera v hokejovém světě způsobilo Buffalo. Jako blesk z čistého nebe proletěla sociálními sítěmi informace o podpisu Mattiase Samuelssona. Na tom by nebylo nic divného. Zaráží však délka i výška smlouvy!

Dvaadvacetiletý bek odehrál v NHL pouhých 54 utkání, získal v nich dvanáct asistencí. V minulé sezoně byl čtvrtým nejvíce vytěžovaným bekem, své místo v týmu tak očividně má.

Letos vstupuje do svého posledního roku nováčkovské smlouvy a Buffalo jednalo proklatě rychle. Po sezoně by mohla na řadu přijít arbitráž či klasické tahanice o každý dolar. Tomu ale Sabres předešli, Samuelssonovi totiž nabídli více než slušný kontrakt.

Sedm let, 4,29 milionů dolarů ročně. Vskutku obří smlouva pro někoho, kdo ještě v lize neodehrál ani jednu celou sezonu.

„Mattias je typem člověka, které tady chceme mít,“ uvedl v prohlášení generální manažer Kevyn Adams. „Je to skvělý kluk do kabiny, na ledě si vede dobře a bude se jenom zlepšovat. Na to, jak je urostlý, mu to jde i s pukem. My se na to díváme jako na investici do budoucna. Někdy před vámi takové rozhodnutí prostě stojí.“

Adamsovo vysvětlení zní logicky. Pokud bude Samuelsson pokračovat ve svém kariérním vývoji jako doposud, bude smlouva jednou z nejlepších v lize. A když ne? Inu, vždy existuje možnost výměny.

„Bylo to pro mě lehké rozhodnutí,“ řekl k podpisu samotný Samuelsson. „Chci tu zůstat dlouhodobě. Když i oni zmínili, že by chtěli dlouhou smlouvu, trvalo to pak chvíli a domluvili jsme se. Byla to lehká vyjednávání, obě strany chtěly to samé.“

Kromě podpisu Samuelssona došlo v Buffalu i k dalšímu prodloužení spolupráce. Dlouhodobou smlouvou byl odměněn také hlavní trenér Don Granato.

