Ať žije Král! Český obránce si na farmě říká o pozvánku do NHL

Čeští krajánci se mimo National Hockey League ukazují také patro níž. V AHL se o místo mezi těmi nejlepšími hlásí obránce Filip Král, který působí na farmě Javorových listů z Toronta. Jeho výkony ocenilo i vedení soutěže.

Během loňské pauzy způsobené koronavirovou pandemií ukazoval svůj talent v české nejvyšší soutěži, na hostování v brněnské Kometě patřil k důležitým členům týmů.

Svou formu z extraligy si Filip Král sbalil i za moře. Letos nastupuje do své první kompletní sezony v AHL a svými výkony si rozhodně říká o povolání mezi hokejovou elitu. Na svůj debut v nejlepší hokejové lize světa stále čeká, nemusí to ale trvat dlouho a dost možná se ho dočká.

Na farmě v barvách Toronto Marlies se mu totiž daří. V sedmadvaceti dosavadních zápasech nastřílel dvě branky a přidal dvanáct asistencí. V tabulce pravdy je pak na třech kladných bodech.

Především posledními zápasy jeho forma eskaluje. V uplynulých čtyřech zápasech vstřelil dvě branky, včetně své premiérové trefy této sezony proti Belleville, a přidal čtyři asistence. Tři gólové nahrávky zaznamenal v úvodní dvacetiminutovce duelu se Springfieldem, čímž vyrovnal rekord organizace za nejvíce asistencí během jedné třetiny.

Třešničkou na dortu pro dvaadvacetiletého rodáka z Blanska bylo ocenění za nejlepšího hráče uplynulého týdne AHL.

Král hraje na farmě v Torontu pravidelně v elitní obranné dvojici. V případě potřeby by tak jistě byl jedním z prvních jmen, které by si Maple Leafs vytáhli do svého prvního týmu. Od roku 2005 si v Naational Hockey League zahrálo hned 132 hráčů, kteří zároveň oblékli dres Marlies.

