Zázrak z Colorada. Student Makar může být ve hře o tři individuální trofeje

Už je to tak, že práce obránců nebývá náležitě doceněná. Zřídkakdy je uzříte mezi hvězdami týdne či měsíce, natož že by z nich novináři udělali držitele Hart Trophy. Stejné je to mezi nováčky. Za posledních třicet let získal Calder Trophy obránce jen pětkrát, dokonce i brankáři, kteří se málokdy ihned etablují jako jedničky, mají stejný počet trofejí. Útočníci vyhráli dvacetkrát.

Letos by mohlo po čase znovu dojít na beka. Ve hře budou dvě defenzivní esa - Quinn Hughes a Cale Makar. Pokud dumáte, kdy naposledy se o Calder Trophy utkali dva zadáci, v Hockey News nám ušetřili čas. V roce 1967 porazil Bobby Orr v hlasování 80:42 Eda Van Impeho.

Ve stopách Bobbyho Orra?

My si dnes podrobněji posvítíme na coloradský zázrak. Makar odstartoval sezónu jako kometa, která tu dlouho nebyla. Stal se teprve pátým obráncem v historii, bodujícím v prvních pěti duelech NHL (0+6). Po 20 zápasech měl 22 bodů (5+17), třicátý bod si připsal ve 33. utkání. Takové žně z postu zadáka předváděl při vstupu do ligy naposledy Brian Leetch v sezóně 1988-89.

Od té doby Makar přeci jen ubral, za což mohlo především zranění, které mu vzalo tři prosincové týdny. I tak může být ve hře o několik individuálních cen. Dosud jediným hokejistou, jenž se stal finalistou Calderovy a Norrisovy trofeje, byl pouze fenomenální Bobby Orr. Při svém vstupu do NHL v roce 1967 byl zvolen nejlepším nováčkem a současně skončil za Harrym Howellem a Pierrem Pilotem třetí v hlasování o nejlepšího obránce celé ligy.

Také Makar není u obou trofejí bez šance. Záležet bude na závěru základní části a hlavně na formě soupeřů. A šanci má i na třetí frontě. Jako výjimečně čistě hrající zadák může zabojovat rovněž o Lady Bing Trophy pro nejslušnějšího hráče. Přestože hraje víc než dvacet minut za večer, poprvé navštívil trestnou lavici až ve 31. utkání sezóny! V 56 duelech nasbíral jen 12 trestných minut.

„Letos měl zápasy, kdy byl o míle nejlepším hráčem na ledě,“ tvrdí spoluhráč Nathan MacKinnon. „Je úžasné mít za sebou někoho tak výrazného. Myslím, že je nejdynamičtějším hráčem v lize.“

Obě hokejové veličiny Avalanche, Makar reprezentuje tu obrannou, MacKinnon tu útočnou, si na ledě skvěle rozumí. Obránce se v ničem neukvapuje, vždycky dokáže počkat na nejvhodnější okamžik, kdy vyslat přihrávku. „Je tak chytrý. Obrovsky mi usnadňuje život, vždycky mě najde v dobrém prostoru,“ klaní se mladšímu parťákovi MacKinnon.

Uvážlivý student i hokejista

Není to jediný příklad, na němž lze demonstrovat Makarův klid. Jestli tohohle kluka něco charakterizuje, je to jeho uvážlivost, viditelná ve všech směrech chování a rozhodování. Do ničeho se nehrne po hlavě. „Vždycky jsem byl kliďas,“ říká sám o sobě.

Nespěchá. Z prvních 58 střel, které v NHL vyslal, byly jen čtyři příklepem! V žádném případě nepráská do puku nazdařbůh, hraje s citem a rozmyslem. „Když máte takovou střelu zápěstím, proč byste do toho mlátili golfem,“ chápe generální manažer Avs Joe Sakic, mimochodem sám hráč s jednou z nejlepších střel švihem v dějinách této hry.

Jaký je Makar na ledě, takový je i v životě. Když dostal po prvním roce na univerzitě, rok po draftu, od Colorada nabídku profesionální smlouvy, odmítl ji s tím, že potřebuje vyspět. Sakic mu rozuměl, sám v osmnácti letech učinil totéž, když se rozhodl setrvat ještě rok mezi juniory. Ve Swift Current Broncos nasbíral na rozloučenou v 64 zápasech 160 bodů (78+82), teprve pak se jal zkusit NHL.

V roce 2018 dostal Cale Makar nabídku z národního týmu. Byl čerstvým mistrem světa do osmnácti let a mohl si zahrát i na olympiádě v Pchjongjangu, kam zejména zámořská mužstva Spojených států a Kanady lepila své soupisky, jak se dalo, neboť o stovky potenciálních reprezentantů přišla kvůli neúčasti špiček z NHL. Makar znovu odmítl. Nechtěl nechat ve štychu kamarády z univerzity jen kvůli tomu, aby dělal sedmého beka v reprezentaci dospělých.

Na vysoké škole byl základním stavebním kamenem UMass-Amherst. Z postu obránce se stal se 49 body (16+33) ve 41 utkáních nejproduktivnějším hráčem týmu, doma má cenu pro nejlepšího hokejistu amerického vysokoškolského systému U.S. College.

Jak postupně nabíral výšku, což byl v očích vyhledávačů talentů dlouho jeho handicap, rostl i povahově. „Učil jsem snad dvacet tisíc studentů,“ říká profesor psychologie Richard Halgin, jenž Makara poznal dobře zblízka. „Cale je jedinečný. Nemyslím, že jsem narazil na někoho podobného. Má obrovskou morálku a pracovní etiku. Cítil jsem, že každou hodinu s ním se stávám lepším člověkem.“

Školu dodělám

Jestli má co zlepšovat, pak snad v obranné hře. Směrem dopředu je výjimečný, dozadu ještě potřebuje nasbírat zkušenosti; nicméně lepší se každým měsícem. U Avalanche debutoval během loňského play off a přínosem byl od prvních dnů. V deseti zápasech vyřazovací části nasbíral jako nováček šest bodů (1+5). Přitom všem se nevykašlal na školu.

Profesor Halgin si vybavuje, jak ho žádal o odklad splnění úkolu. Od Makara mu přišel email rekapitulující čerstvé události, které mu nedovolily cvičení splnit. Během čtyř dnů vyhrál Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče univerzitního finále Frozen Four, v NHL podepsal kontrakt s Coloradem a zahrál si ve třetím utkání prvního kola play off proti Calgary, kde dal gól.

Profesor vyšel vstříc, i když s poznámkou, že ani hokejové celebritě nebude nijak „umetat cestičku“. Na studenta čekala hora knih a několik kritických analýz přesně v duchu univerzitních standardů. Než se Makar odebral do Colorada, pohostil jej profesor za rozloučenou s manželkou u sebe doma.

Ani teď, coby jednadvacetiletý hokejový profesionál, se nevzdává myšlenky na dokončení studií sportovního managamentu. Zbývá mu už pochopitelně jen dálková forma. Mimochodem, když mu pan Halgin nedávno volal, aby se přeptal, co se mu na NHL nejvíc líbí, vypálil bez váhání: „V letadle mám pro sebe dvě sedačky!“

Je to pořád ještě dítě, ovšem s unikátním hokejovým talentem dospělého.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+