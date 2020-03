Trápení jedničky draftu. Jsem si jistý, že budu lepší, tvrdí Jack Hughes

První rok v NHL si určitě představoval trochu jinak. Jack Hughes musel jako první muž loňského draftu čelit obrovskému tlaku ze všech stran a stejně jako celé New Jersey zatím tápe. Osmnáctiletý útočník však věří, že by svůj potenciál mohl začít naplňovat už v příštím ročníku.

Když si ho loni Ďáblové na draftu vybrali jako úplně prvního, okamžitě na svých bedrech nesl velká očekávání. Hokejoví fanoušci se těšili především na pomyslný souboj s finským forvardem Kaapem Kakkem, který zazářil na minulém mistrovství světa a jeho jméno na draftu zaznělo jako druhé.

Jenže oba mladí hokejisté se zatím s nejslavnější hokejovou soutěží sžívají poměrně těžko. „Určitě je to frustrující, ale hodně se učím a doufám, že na příští sezonu budu připravenější,“ řekl Hughes přítomným žurnalistům po čtvrtečním tréninku. „Ještě v této lize nejsem skvělým hráčem, nejsem ani blízko. Ale je mi osmnáct a mám hodně prostoru na růst.“

Rodák z Orlanda dosud vstřelil sedm branek a přidal čtrnáct asistenci. Pro srovnání, Kakko má bilanci osmi gólů a třinácti nahrávek. Hrozivých čísel však oba dosahují ve statistice plus minus: Hughes zaznamenal hodnotu -24, Kakko dokonce -26.

Pokud bude Hughes pokračovat v současném tepmu, tak sezonu zakončí s 26 body. Stal by se tak první jedničkou draftu od roku 2000, která se v prvním ročníku nedostala přes hranici 30 bodů. Tou poslední byl český útočník Patrik Štefan.

Prostřední z bratrského klanu Hughesů se v posledních zápasech přesunul z pozice centra na křídlo. „Když hrajete na křídle, tak tolik nemáte puk a nedostanete se tolik do středu, ale líbí se mi to. Ať už je to křídlo nebo centr, pro mě je to stejné. Prostě musím jít na led a pomoct týmu,“ pravil.

„Myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí, co jsem se naučil, je posílat puky na bránu a nesnažit se hrát hezky,“ pokračoval Hughes. „Když jde puk na branku, tak to obvykle dopadne dobře. Takže se snažím víc střílet, z toho jsem si vzal hodně.“

Rodák z Orlanda si kromě toho musel zvykat na výměnu trenéra i generálního manažera. Hlavního kouče Johna Hynese v prosinci nahradil asistent Alain Nasreddine, o měsíc později o práci přišel generální manažer Ray Shero.

Hughes věří, že ho těžký první rok v National Hockey League posílí. „Naučil jsem se, co dělat a co nedělat, co funguje a co ne. Každý den jsem si vzal něco jiného a jsem si jistý, že budu lepší.“

