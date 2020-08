Toronto s Columbusem hrají rozhodující zápas, Kaše poprvé v sestavě Bruins

Z kvalifikačního kola zbývá odehrát jediné utkání – o postup do hlavní fáze bojů o Stanley Cup si to v rozhodujícím pátém zápase rozdají hokejisté Toronta a Columbusu. Ještě předtím se v závěrečných zápasech skupiny o umístění střetnou Washington s Bostonem a St. Louis s Dallasem.

18:00 Washington Capitals – Boston Bruins

Třetí duel v rámci skupiny o umístění čeká na hráče Washingtonu a Bostonu, úvodní buly bude vhozeno krátce po příjemných podvečerních 18:00 SEČ. Oba týmy stále čekají na svoji první výhru – zatímco Bruins prohráli 1:4 s Philadelphií a 2:3 s Tampou, Capitals nestačili 2:3 po nájezdech na Lightning a 1:3 na Flyers. V rámci čtyřčlenné skupiny jsou tak na posledních dvou místech.

Právě to, kdo skončí třetí a kdo čtvrtý, určí další dvě dvojice hlavní části vyřazovacích bojů. Pokud dnes vyhraje Washington, potká se v prvním kole s Islanders a Boston vyzve Carolinu. Zvítězí-li Bruins, vyzvou oni Islanders a Washington půjde na Carolinu.

Oba týmy se ale zatím po návratu do akce trápí. V sestavě Bostonu stále čekají na první bod David Pastrňák a Brad Marchand, Patrice Bergeron pak zapsal jedinou asistenci. Podobná situace panuje i u Washingtonu – nejproduktivnějším hráčem týmu je zatím obránce Radko Gudas (0+2), Alexandr Ovečkin či Jakub Vrána se zatím do statistik nezapsali.

Pojďme se ještě krátce podívat na novinky z tréninků. V sestavě Bruins se poprvé objeví český útočník Ondřej Kaše, jenž by měl hrát ve druhé formaci vedle Jakea DeBruska a Davida Krejčího. V předchozích dvou zápasech nehrál. Na tréninku Capitals sice chyběl Nicklas Backström, hrát by ale měl. John Carlson naopak trénoval, nejspíše však opět nenastoupí.

21:00 St. Louis Blues – Dallas Stars

Ve stejné situaci jako Washington a Boston jsou také hokejisté St. Louis a Dallasu – ve vzájemném zápase od 21:00 si to rozdají o třetí místo ve skupině o umístění v Západní konferenci. Vítěz se v prvním kole play-off potká s Calgary, poražený vyzve Vancouver.

Blues a Stars ještě nevyhráli jediný zápas, dokonce vůbec nebodovali, a to ani v úvodních přípravných utkáních. St. Louis prohrálo nejprve 1:2 s Coloradem, v přestřelce pak nestačilo poměrem 4:6 na Vegas. Dallas vedl v zápase s Golden Knights po dvou třetinách 3:1, ale nakonec prohrál 3:5, v duelu s Avalanche pak nevstřelil ani branku (0:4).

„Nejsem si jistý, jestli kluci hráli v prvních dvou zápasech s dostatečným zapálením. Musíme hrát mnohem intenzivněji a soutěživěji,“ hlásí trenér Blues Craig Berube. „Musíme hrát jako Dallas Stars. Dvě třetiny jsme tak hráli proti Vegas, ale potřebujeme celý zápas. Pokud to uděláme, budeme z toho mít dobrý pocit, nezávisle na výsledku,“ říká kouč Hvězd Rick Bowness.

Do sestavy St. Louis by se měl po zápasové absenci vrátit Vladimir Tarasenko, stejně tak se v sestavě Stars opět objeví John Klingberg, jenž nehrál v duelu s Coloradem. Brankoviště Blues by měl hájit Jake Allen, Dallas nejspíše nasadí Bena Bishopa, který absentoval na pátečním tréninku.

02:00 Toronto Maple Leafs – Columbus Blue Jackets

Stav série: 2:2

Dostáváme se k závěrečnému zápasu letošní kvalifikace, v němž se o postup do hlavní části vyřazovacích bojů utkají hokejisté Toronta a Columbusu. Ti za sebou mají dvě divoká utkání, v nichž vítěz otočil skóre z 0:3 na 4:3 v prodloužení. Série je po čtyřech duelech vyrovnaná 2:2.

Maple Leafs se ve čtvrtém zápase povedlo (prozatím) odvrátit hrozbu vyřazení – v závěrečných čtyřech minutách vyrovnali na 3:3 a v prodloužení rozhodl Auston Matthews. „Nevím, co říct. Neuvěřitelný obrat. Vypovídá to o celém týmu a o tom, že jsme to nevzdali. Měli bychom na sebe být hrdí,“ prohlásil po zápase střelec vítězné branky.

„Nemůžeme žít v minulosti. Bude záležet na tom, jak zareagujeme v pátém zápase. Na tuhle výzvu se těšíme,“ hlásí kapitán Blue Jackets Nick Foligno. Jeho tým se možná bude muset obejít bez služeb svého klíčového beka Zacha Werenskiho – ten opustil čtvrté utkání v polovině třetí třetiny a už se do něj nevrátil. Leafs bude znovu chybět Jake Muzzin.

Obě mužstva budou opět spoléhat na své klíčové hráče. Columbus táhne útočník Pierre-Luc Dubois, který si v posledních dvou utkáních připsal čtyři body, pět bodů má na kontě Cam Atkinson. Nejproduktivnějším hráčem Leafs je se šesti body Auston Matthews, po čtyřech bodech mají Mitch Marner a William Nylander.

Ani jeden z týmů v sobotu netrénoval, je tak otázkou, v jakých sestavách nastoupí. V brankovištích by měli začít Frederik Andersen a Elvis Merzlikins. Vítěz rozhodujícího pátého utkání vyzve v prvním kole Tampu, poražený bude mít šanci získat jedničku draftu.

