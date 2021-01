Shattenkirk má nového parťáka v obraně. V Lindholmovi vidí Hedmana

Má pomoci k tomu, aby se Anaheim opět neutápěl u dna tabulky. Kevin Shattenkirk poznává svůj nový domov, začal mu totiž tréninkový kemp s anaheimskými Kačery. Kdo se zkušeným bekem vytvoří obranný pár?

Pro pořádek – Shattenkirk podepsal na podzim jako volný hráč tříletou smlouvu s Ducks. Anaheim bude jeho šestým angažmá v rámci National Hockey League a do Kalifornie přichází jako čerstvý vítěz Stanleyova poháru.

V Tampě se potkal s opravdovou špičkou mezi obránci, vždyť jeho parťákem byl Victor Hedman. Švédský obr, který dlouhodobě patří mezi elitní beky celé ligy, vloni dokonce vyhrál Conn Smythe Trophy za nejužitečnějšího hráče poslední vyřazovací části.

S jedním talentovaným zadákem se potká i v Anaheimu. Na tréninkovém kempu jej trenér Kačerů postavil vedle týmové stálice Hampuse Lindholma. A Shattenkirk v něm vidí právě Hedmana.

„Hampus a Victor si jsou podobní v určitých ohledech. Hampus dokáže pokrýt velkou část kluziště. Je to vynikající bruslař a dmá schopnost sám vyvážet kotouče,“ posílá chválu na adresu Lindholma jednatřicetiletý Američan.

Ačkoliv se ještě bude muset s Lindholmem sehrát, na tuto spolupráci se velice těší.

„Je to jen o tom, abych četl hru a věděl, kdy ho podpořit a kdy mu dovolit nechat ho dělat si své věci. Většinou je to ale jen o komunikaci. Myslím, že je skvělý bruslař a má spoustu výborných prvků ve své hře,“ dodává zkušený hokejista.

„Už je v lize nějakou dobu, takže spolu jen prodiskutujeme každou situaci z tréninku. Čím více komunikace, tím lépe. Jsme otevřeni tomu, že se co nejrychleji naučíme, jak oba hrajeme a budeme si pomáhat.“

Spolu by mohli vytvořit obranný pár, který Ducks na cestě přestavbou tak moc potřebují. Ani rozdíl v jejich věku není tak markantní – Švédovi je šestadvacet let a Shattenkirk je jen o pět let starší. Oba tak ještě mají spoustu sezon před sebou.

Pakliže proběhne tréninkový kemp podle plánů, budou oba obránci připraveni na první utkání sezony. Anaheim do ní vkročí ve čtvrtek 14. ledna, kdy zavítá na horký led Rytířů z města hazardu.

