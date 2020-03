Předčasné konce: Mike Bossy - nejlepší střelec opomíjené dynastie

Kdo nastřílel nejvíc branek v historii NHL? Touto otázkou bychom asi většinu fanoušků nejrychlejší kolektivní hry nezaskočili. Ale kdo je držitelem nejvyššího průměru vstřelených branek na zápas? To už by možná stálo za chvilku přemýšlení. 573 branek v 752 odehraných zápasech dává průměr 0.76 branky na zápas. Tímto výkonem se může pyšnit pravé křídlo newyorských Ostrovanů Mike Bossy.

Člen slavné dynastie Islanders, kteří na začátku osmdesátých let čtyřikrát po sobě pozvedli nad hlavu slavný Stanleyův pohár, vlétl do nejslavnější hokejové ligy jako uragán. Ve své nováčkovské sezóně nastřílel 53 branek, k tomu přidal 38 asistencí a s celkovým součtem 91 bodů suverénně ovládl bodování zelenáčů. Po zásluze získal Calderovu trofej. Potvrdil tak svou pověst ostrostřelce, kterou si získal v kanadské juniorské soutěži, kde během čtyř sezón nasázel celkem 309 gólů.

Přesto byl mnohými skauty považován za příliš “měkkého” pro tehdejší styl hry, který se v NHL praktikoval. Týmy, které ten rok (1977) vybíraly v draftu, ho přehlížely. Toronto a Rangers dokonce dvakrát, než přišli na řadu Islanders. Tehdejší generální manažer Ostrovanů Bill Torrey váhal mezi ním a Dwightem Fosterem. Bossy byl střelec se slabší obrannou hrou, Foster to měl naopak. Kouč Arbour přesvědčil Torreyho, aby vzal Bossyho, s tím, že snáz naučí střelce bránit, než obranáře střílet branky. Bossyho přiřadil do útoku k Trottierovi a Gilliesovi, čímž vznikla lajna známá jako “The Trio Grande”.

Padesátigólovou hranici překonal i v dalších dvou sezónách a tak si pro lepší motivaci stanovil náročný cíl. Nastřílet 50 branek v úvodních 50 zápasech. To byla mise, kterou do té doby dokázal naplnit jen slavný Maurice “Rocket” Richard. A výkon to byl pořádně vousatý. Legendární snajpr montrealských Canadiens se takto prezentoval v sezóně 1944-45.

Dlouhých 36 let se to nikomu nepodařilo. V sezóně 1980-81 se k této metě blížili Charlie Simmer (Los Angeles Kings) a právě Bossy. Po 49 zápasech byl stav 48-46 pro útočníka Islanders. V padesátém zápase dal Simmer “pouze” hattrick. Jak odpověděl Bossy? Dvě třetiny střelecky mlčel, ale v posledních pěti minutách dal dva góly a mohl si oddechnout. Mise byla splněna. A závěr to byl jako z hollywoodského filmu.

V další sezóně stanovil Bossy rekord v počtu bodů pro pravá křídla, když zaznamenal celkem 147 bodů (64 gólů + 83 přihrávek), Tento rekord vydržel dlouhých 14 let, než ho o dva body překonal v sezóně 1995-96 český útočník Jaromír Jágr.

Známá byla i Bossyho řevnivost s Gretzkym. Bossy si často stěžoval na to, že je Islanders věnováno málo pozornosti a respektu, ačkoliv získávají jeden pohár za druhým. Když Gretzky začátkem devadesátých let v rozhovoru pro New York Post označil Bossyho za nejlepší pravé křídlo v historii a dodal, že kdyby hráli spolu, mohly být jejich historické bodové a gólové součty mnohem vyšší, nesetkal se tento kompliment u Bossyho s nadšením. Útočník Islanders na to reagoval, že považuje jejich herní styly za odlišné a že za nejlepšího centra na světě považuje svého spoluhráče Trottiera.

Nevraživost obou celků se projevila i na Kanadském poháru v roce 1984. Islanders v tom roce ztratili svou dominanci, o kterou je připravil právě tým z Edmontonu, kde zářil především Gretzky. Hráči z obou znesvářených týmů tvořili základ kanadské nominace. Bossy, Tonelli nebo Bourne a na druhé straně Gretzky, Messier a Coffey. Chvilku trvalo, než se všichni v kabině porovnali a začali táhnout za jeden provaz. Se svým největším soupeřem, sbornou Sovětského svazu, se potkali už v semifinále a byla to bitva jako řemen. Utkání dospělo až do prodloužení, které pro Kanadu rozhodla symbolicky spolupráce hráčů z týmů nesmiřitelných rivalů. Obránce Olejářů Paul Coffey vystřelil od modré a jeho střelu tečoval útočník Islanders, kterým nebyl nikdo jiný než Mike Bossy.

Celkem devětkrát po sobě překonal Bossy padesátigólovou hranici, v té desáté ho zradila bolavá záda. Odehrál pouze 63 zápasů, ale i tak dokázal nastřílet 38 branek. Bolest neustupovala a tak sledoval další Kanadský pohár v roce 1987 pouze jako divák. Nakonec se rozhodl vynechat celou následující sezónu 1987-88. Ani tato pauza nepomohla a tak byl jeden z nejlepších střelců historie NHL donucen uložit brusle do skříně.

Jeho pouť nejslavnější hokejovou ligou světa tak skončila v pouhých třiceti letech, po deseti odehraných sezónách. Ale o to impozantnější je závěrečný gólový účet, který lize vystavil:

9 po sobě jdoucích sezón s 50 a více brankami (rekord NHL)

5 sezón s 60 a více brankami (rekord NHL spolu s Gretzkym)

0.762 branky na zápas - nejvyšší brankový průměr v historii NHL (minimálně 200 vstřelených gólů)

Při pohledu na uvedené statistiky se nabízí otázka, kam až mohl vyšplhat jeho celkový gólový příděl nebýt zranění? Na tuto otázku nemůžeme nikdy s jistotou odpovědět, ale můžeme se pokusit alespoň nastínit možný scénář. Vzhledem ke stabilitě Bossyho výkonnosti lze předpokládat, že by gólový průměr s přibývajícími věkem sice klesal, avšak nijak dramaticky. Pro porovnání nám může posloužit například Brett Hull, stejně jako Bossy pravé křídlo, a zřejmě nejlepší střelec přelomu osmdesátých a devadesátých let.

Ve třiceti letech, na konci sezóny 1993/94, měl Hull průměr 0,765 gólu na zápas, což je téměř totožná hodnota, jakou se pyšnila i legenda Islanders. Ve zbylých deseti sezónách (1995/96-2005/06), které Hull v NHL strávil, klesl jeho gólový průměr skoro o polovinu na hodnotu 0,44 gólu na zápas.

Když vezmeme v úvahu, že od poloviny devadesátých let klesl výrazně i celkový ligový průměr vstřelených gólů, můžeme reálně předpokládat, že by se Bossyho střelecká potence v následujících letech pohybovala kolem hodnoty 0.5 gólu za zápas. V řeči absolutních čísel by to znamenalo celkem jisté atakování hranice 800 gólů.

Jaký by to mělo vliv na současnost? Minimálně ten, že nejlepší aktivní střelec, ruský bohatýr Alex Ovečkin, by měl o jednoho vyzyvatele v historické tabulce střelců víc.

Celkem vzrušující představa, nemyslíte?

