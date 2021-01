Poprvé od výluky bez Thorntona. Rázem je tu větší ticho, smutní Hertl

Alternující kapitán, vůdce a dlouholetý člen kabiny. Joe Thornton se od roku 2006 pravidelně objevoval na tréninkovém kempu San Jose. Letos poprvé chybí. Jednačtyřicetiletý útočník se švýcarským občanstvím přesídlil před startem sezony do Toronta a rád by získal svůj premiérový Stanley Cup. Zato Sharks bez něj startují svůj jubilejní třicátý kemp.

Uplynulou základní část Sharks zakončili na posledním místě Západní konference. Obrovské zklamání, nepostup do play off a celková neschopnost předvést solidní výkony proti svým konkurentům. To byly symboly, které provázely poslední sezonu v podání San Jose.

U relativně čerstvého zklamání stál i dlouholetý člen soupisky Sharks Joe Thornton. Po přestupu z Bostonu a vynechaném ročníku během výluky se Jumbo Joe domestikoval v hale SAP Center na dlouhých 15 let. Teď ale potřetí v kariéře mění adresu. San Jose si tak musí zvykat na to, že během jejich přípravy nezazní hlas zkušeného vousáče.

„Scházíme se poprvé od 11. března. Rádi bychom využili tu příležitost a připravili se na další sezonu,” predikuje trenér celku z Kalifornie Bob Boughner. „Opravdu nás nic nerozptyluje. Bydlíme v hotelu a máme všechno pod palcem. Obsluha nám vskutku pomáhá. Už jen zbývá přesunout se na led a dát se do práce. Neexistuje výmluva pro to, abychom na příští sezonu nebyli dostatečně připraveni.”

Poprvé se Sharks představili na ledě už dnes. Svůj kemp vlivem koronavirových opatření nestráví ve vlastní tréninkové hale, nýbrž v Arizoně. Přísné protokoly nařizují mimo jiné každodenní testování. Po konci přípravy odehraje San Jose hned osm zápasů na stadionech soupeřů, domů by se mělo vrátit až na počátku února. Tedy pokud to dovolí lékaři v Kalifornii. V opačném případě by se domácí zápasy Sharks mohly konat na neutrální půdě.

A očekávání od dalšího ročníku? Hlavně začít vyhrávat hned na úvod základní části.

„Do 11. 2. budeme mít na kontě téměř čtvrtinu sezony. Na to máme celkově 28 dnů. Jestli je letos něco důležité, pak skutečně silný start,” zdůrazňuje kouč Boughner.

„Když se octneme na cestách, nic nás nemůže ovlivnit a soustředíme se pouze na hokej,” doplňuje svého lodivoda kapitán Sharks Logan Couture. „Pokud všechno půjde dobře, následně se vrátíme do San Jose a budeme mít před sebou řadu domácích klání. To nám může poskytnout obrovskou výhodu.”

Během prvního dne přípravy Sharks postrádali Joea Thorntona, třebaže Brent Burns si s ním zavolal alespoň skrze Face Time. Jednačtyřicetiletý borec zabojuje o Stanley Cup tentokrát v Torontu.

„Bez něj to dnes bylo těžké,” přiznává český útočník Tomáš Hertl, který se po operaci kolene konečně vrací mezi mantinely nejlepší ligy světa. „Najednou zavládlo větší ticho než obvykle. Nejsme na to zvyklí, ale přesuny jsou zkrátka součástí hokejového koloběhu.”

