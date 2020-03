Petr Adler: Senators opět ve víru skandálu. Vyhodili už pátého šéfa mužstva ve třech letech

Nejnovější šéf Ottawa Senators Jim Little (na snímku) se stal po 54 dnech v úřadě bývalým šéfem Ottawa Senators. Sdělení tisku, které poskytla kancelář majitele mužstva Eugena Melnyka, bylo tak skandální, že komisař NHL Gary Bettman považoval za nezbytné ujistit veřejnost, že nešlo o nic, co by mělo cokoliv společného s nedávnými politicky nekorektními průšvihy.

Zpráva naskočila na obrazovky chytrých telefonů účastníků tiskové konference po ukončení schůze generálních manažerů v Boca Raton Beach Resort na Floridě. Vzápětí tedy padla otázka, a bylo zřejmé, že Bettman o věci ví více, než dává najevo. Úvodem sice řekl, že nemá ve zvyku promlouvat o osobních změnách v jednotlivých mužstvech, ale pak dodal, že tady má za nezbytné ujistit všechny přítomné, že nešlo o přestupek druhu, jímž se po loňských podzimních skandálech zabývala prosincová schůze Rady guvernérů.

Prohlášení z Melnykovy kanceláře sdělovalo, že Little dostal okamžitou výpověď, neboť nepřijatelným způsobem porušil podstatné morální hodnoty Ottawa Senators i NHL.

Tohle je slovník, jehož bylo použito, kupříkladu, v případě dnes už bývalého kouče Calgary Flames Billa Peterse. Toho nařkl obránce Akim Aliu, že mu nadával rasistickými urážkami. Jakmile Peters připustil, že na tom obvinění může být třeba jen zrnko pravdy, byl jeho osud zpečetěn. I kdyby byly jeho kritické připomínky k výkonům tehdy mladého obránce (dnes hráče české Vervy Litvínov) oprávněné, slova, jichž použil, byla z hlediska tzv. politické korektnosti nepřijatelná.

To už tak je, že politickou korektnost zajímá více forma než obsah.

V každém případě oznámení o vynuceném odchodu už pátého hlavního výkonného ředitele (CEO, neboli Chief Executive Officer) během posledních tří let neznělo, jako kdyby Jim Little majiteli ukradl jeho oblíbené hračky a hodil je do kanálu. Znělo naopak, jako kdyby přinejmenším zmermomocnil půlku personálu kanceláře mužstva bez ohledu na pohlaví zmermomocněných, osoby, které mu nebyly po vůli, vyházel na dlažbu, a pak se svému zaměstnavateli drze posmíval, že kulhá na obě nohy, má divné pohlavní zvyky a pokožku neobvyklé barvy.

Kromě Littleho se ve vedení Senators od roku 2017 vystřídali Tom Anselmi, Cyril Leeder, Nicolas Ruszkowski a Aimee Deziel.

Věc byla jednodušší. Jak dnes už bývalý šéf sdělil v odpovědi na prohlášení Melnykovy kanceláře, pohádal se s majitelem během telefonického rozhovoru o budoucím směřování mužstva a možných cestách k úspěchům. Při té příležitosti ho poslal do míst, kam i císař pan chodíval pěšky. Sice se za svá neuvážená slova vzápětí omluvil, ale Eugene Melnyk už nebyl k uklidnění. Rozhodl se, že Littleovi ukáže, kdo je tady pánem.

Kdo chce psa bít

Jim Little je uznáván v podnikatelských kruzích Severní Ameriky co jeden z nejvýkonnějších šéfů řady významných podniků. Působil ve vedení telekomunikačních velikánů jako Shaw nebo Bell, činil se ve špičce Královské banky Kanady (Royal Bank of Canada, zkráceně RBC), pracoval ve vedení letecké společnosti Bombarddier Aerospace.

Ze svých vysoce postavených míst vždycky odcházel proto, že jiné, ještě mocnější podniky, vědomy si, že mu vypršela smlouva, za ním přicházely s nabídkami ještě vyšších (a lépe placených) míst.

Když Little ve svých 55 letech usoudil, že už se nadřel dost, a že jeho vkladní knížka také nezeje prázdnotou, odešel do důchodu. Tam ho na jakési zasluněné pláži našel Melnyk, který věděl, že Little je hokejovým nadšencem. Přesvědčil ho, aby se přestěhoval zpět do promrzlé a zasněžené Kanady s tím, že má novou výzvu: udělat z průšvihu jménem Ottawa Senators zase podnik, který budí úctu (a zájem obecenstva).

Zvláště to druhé je výzva jako málokterá jiná: Senators, pokud jde o návštěvnost, sedí v NHL na posledním místě. Jak mohlo kanadské mužstvo dokázat, aby do haly Canadian Tire Centre v předměstské Kanatě, která má 18.652 míst k sezení, přicházelo v průměru pouhých 12.595 diváků na zápas, se vymyká veškerému chápání.

Nesplněné sliby

Když v pátek 10. ledna 2020 oznamoval, že Senators mají nového šéfa, Melnyk zcela veřejně řekl, že Jim Little bude tváří mužstva, že jeho skvělé zkušenosti v řízení obřích podniků jsou zárukou, že se konečně obrátí karta k lepšímu, a že to celé nechá v jeho nesporně schopných rukách.

Senators na jaře 2017 nevyprodali ani svá utkání ve finále Východní konference Stanleyova poháru (prohráli s pozdějším vítězem Pittsburghh Penguins o jedinou branku ve druhém nastavení sedmého zápasu). V ligové tabulce jsou dnes devětadvacátí. Chystají se na třetí sezónu bez postupu do pohárové soutěže. A diváci jim to dávají (s prominutím) sežrat: počet prodaných vstupenek klesl oproti loňské sezóně o dva tisíce na zápas.

Littleovi předchůdci v úřadě se po svých vynucených odchodech rozhodli, že mlčeti zlato.

Zatím není jasné, zda Little učiní totéž. Přinejmenším proto, že měl za nezbytné vydat krátce po přečtení Melnykova oznámení svoje vlastní sdělení o tom, jak se věci měly. A jelikož vrabci na střechách kolem celé NHL si už pár neděl štěbetali, že to mezi Melnykem a Littlem názorově nějak skřípe, bude Littleovo sdělení patrně důvěryhodnější.

Ostatně, i zmiňované Bettmanovo sdělení, že šlo výslovně o vnitřní záležitost mužstva, nasvědčuje, že pravdu měl spíše Jim Little než Eugene Melnyk.

Little velice uvážlivě oznámil, že Melnykova zpráva dává možnosti k různým výkladům, takže si ji dovolí upřesnit: v den sv. Valentina hovořil s majitelem o své představě dalšího vývoje, majitel nesouhlasil, a on, jeho zaměstnanec, mu dal najevo, co si o názorech svého majitele myslí slovy nejen nehledanými, ale také nevybíravými. Melnyk, dodal Little, nebyl potěšen, a on, Little, se mu krátce poté za svá slova omluvil. Za svá slova, z čehož jasně plyne, že ne za své názory.

Není to tak dávno, kdy být koučem Ottawa Senators bylo jedním z nejméně bezpečných zaměstnání. Osudy Johna Paddocka, Craiga Hartsburga, Coryho Cloustona, Paula MacLeana, Daveho Camerona nebo Guye Bouchera říkají vše.

Místo šéfa Ottawa Senators dnes ve své nebezpečnosti předčí snad i osudy zkušebních pilotů vesmírných korábů.

Na rozdíl od svých předchůdců, kteří prostě zmizeli v dálavách, Little ve svém sdělení naznačil, že jakékoliv úsudky o neslušnostech, které by mohla ve čtenářích vyvolat Melnykova zpráva, jsou nesprávné.

Komisař NHL Gary Bettman označil Eugena Melnyka za vášnivě výbušného člověka.

To říkal v době, kdy se snažil uklidnit rozbouřené vody po Melnykových výrocích, že když obecenstvo nezačne zase hojně navštěvovat zápasy jeho mužstva, klidně je přestěhuje jinam, kde si ho budou vážit, nebo když se zoufale snažil zklidnit skandály, které Melnyka provázely v pokusech získat novou halu blíže středu hlavního města Kanady.

V případě Jima Littleho to budou mít Melnyk i liga těžší: zveřejněním zprávy, která Littleho obviňuje ze zločinů dnes bezmála hrdelních, se majitel Senators vystavil nebezpečí, že bude muset stanout před soudem, a že ho tenhle výstřelek přijde hodně draho.

