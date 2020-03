Petr Adler: San Jose Sharks budou hrát před prázdným hledištěm - DOPLNĚNO

San Jose Sharks odehrají nejméně tři další domácí zápasy před prázdným hledištěm: okresní zdravotnický úřad zakázal pořádání veřejných podniků, jichž se účastní více než tisíc lidí.

SAP Center, známý též jako Nádrž žraloků (Shark Tank) má pro hokej místo pro 17.562 lidí.

Zatím třítýdenní zákaz, který vyhlásil zdravotnický úřad pro celý okres Santa Clara, vstupuje v platnost o půlnoci z úterý 10. března na středu 11. března. Úřad se omezil na sdělení, že po vypršení oněch tři týdnů se uvidí, co bude dál.

Zákaz se nevztahuje na veřejná místa (letiště, prodejní střediska, atd.), viz níže.

Zatím tedy diváci přijdou o zápas proti Montréal Canadiens ve čtvrtek 19. března, v pátek 20. března proti Boston Bruins, a v neděli 29. března proti Arizona Coyotes.

Ve čtvrtek 2. dubna mají Sharks hrát doma proti Dallas Stars, a základní část soutěže uzavírají v sobotu 4. dubna proti Anaheim Ducks.

Na tyto dny se zákaz zatím nevztahuje.

V tuto chvíli jsou San Jose Sharks na cestách: ve středu 11. března hrají v Chicagu proti Blackhawks, v pátek 13. března nastupují v St. Louis proti Blues, v sobotu 14. března je uvítají Stars v Dallasu, okružní cestu uzavřou v úterý 17. března, kdy hrají v Denveru proti Colorado Avalanche.

Pak přijdou ty dvě prázdné haly doma.

V pondělí 23. března jsou San Jose Sharks už zase na cestách: to hrají proti Calgary Flames, ve středu 25. března ve Vancouveru proti Canucks, a v pátek 27. března v Edmontonu proti Oilers.

Následuje další prázdná domácí hala, aby březen uzavřelo úterý 31. zápasem v Los Angeles proti Kings.

Sharks sdělili, že budou rozhodnutí zdravotnického úřadu respektovat (viz níže).

Štěstí Sharks je, že jim tento ročník končí onou sobotou 4. dubna: zatím v základní sezóně vyhráli 29 utkání, dalších 25 prohráli v pravidelné době a pět v nastavení, a se svými 63 body jsou v tuto chvíli v Západní konferenci předposlední.

Za nimi jsou už pouze Detroit Red Wings, kteří už nemají ani matematickou šanci, že by se mohli dostat do pohárové soutěže. O tom, zda by San Jose Sharks ve svém letošním vydání mohli v posledních zbývajících zápasech základní části přeskočit všechna mužstva nad sebou, pochybuji i ti nejzavilejší optimisté.

Sharks minulý týden ignorovali varování zdravotnických úřadů, které doporučovaly, aby všichni, kdo pořádají veřejné podniky, kde bude spolu v jednom místě více lidí ve vzdálenostech méně než jednu paži od sebe, tyto zrušili. Ve čtvrtek 5. března, kdy to varování vyšlo, prohráli Sharks doma proti Minnesota Wild 3-2, v sobotu 7. března je v nastavení porazili Ottawa Senators poměrem 2-1, a v neděli 8. března Sharks podlehli Colorado Avalanche dalším těsným poměrem 4-3.

Okresní úřad vydal nynější zákaz shromažďování den poté, kdy bylo na území okresu potvrzeno první úmrtí způsobené koronavirem. Úřad sdělil, že zaznamenává v tuto chvíli třiačtyřicet potvrzených případů. Průměrný věk onemocnělých je 58 let.

Jeden ze šesti největších tenisových turnajů světa v Indian Wells, v okrese Riverside, v neděli oznámil, že soutěž, která měla začít příští středu, ruší.

Okresní úřad Riverside ohlásil v neděli zdravotní stav nouze poté, kdy byl zjištěn případ onemocnění koronavirem v údolí Coachella.

Indian Wells je přímou čarou vzdálen od San Jose zhruba 640 kilometrů na jihovýchod, autem se po dálnici I-5 S dá vzdálenost těsně nad 740 kilometrů překonat za přibližně sedm hodin.

Úřední oznámení okresu Santa Clara zní takto:

Sdělení San Jose Sharks:

