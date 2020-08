Parádní posila pro Oceláře! Zadina začne novou sezonu v Třinci

Několik dní se o tom mluvilo, teď je příchod útočníka NHL do Třince potvrzen! Smlouvu s Oceláři uzavřel Filip Zadina, jinak kmenový hokejista Detroitu. Syn asistenta trenéra Marka Zadiny bude v klubu působit do poloviny listopadu, Oceláři o tom informují na svém webu.

Filip Zadina získal souhlas představitelů Red Wings, kteří ho uvolnili Ocelářům pro začátek příštího ročníku. K akci výrazně přispěl samotný hráč, jelikož se bude podílet na uhrazení pojistky. Právě tahle skutečnost byla v poslední době jedinou překážkou, teď už to ale neplatí. Oceláři si mnou ruce, získali parádní posilu!

„I když děláme vše proto, aby se sezona rozjela v řádném termínu, nacházíme se v nejisté době. Bylo by velmi riskantní platit velké množství peněz za pojistku pro hráče NHL, když se může stát, že odehraje třeba jen tři utkání. Filip se nabídl, že se na té finanční zátěži bude sám podílet. Je to ohromné gesto, kterého si vážíme a ukazuje to, jak moc stojí o to si v Třinci zahrát,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Jan Peterek.

Zadina zůstane hráčem Třince do poloviny listopadu, poté odletí za Atlantik, aby se zapojil do tréninkového kempu Detroitu. Útočník s reprezentačními zkušenostmi aktuálně nejde do neznámého prostředí, s týmem Ocelářů už se nějakou dobu připravuje.

„Pro mě to bylo jednoduché rozhodování. Třinec patří ke špičce, myslím, že právě tady jsou ty nejlepší podmínky pro hokej v Česku. Další věcí je trenér Varaďa, který mě vedl v juniorské reprezentaci. Vyhráli jsme pod ním Hlinka Gretzky Cup,“ připomněl Zadina pro web Ocelářů.

„Jsem rád, že se situace s Filipem nakonec podařila dotáhnout do zdárného konce a bude u nás působit. Kontaktoval jsem Steva Yzermana, nastínil naše plány s Filipem a vizi jeho využití v rámci pauzy v NHL. Vedení Detroitu i Filip ví, že u nás bude poctivě pracovat, jak jsme zvyklí, a proč by pro Red Wings bylo dobré, aby jejich mladý hráč odehrál před startem NHL zápasy v ostrém tempu," řekl kouč Václav Varaďa.

Situaci nahrál i fakt, že generální manažer Detroitu zná třinecké zázemí. Na přelomu roku si ho osobně prohlédl během mistrovství světa dvacetiletých. „Své k tomu navíc řekl vedení i Jirka Fischer,“ zmínil Filip Zadina bývalého výborného obránce a mistra světa 2005, který působí v managementu Red Wings.

V Třinci neplánují, že by čerstvá posila naskočila do Generali Česká Cupu TELH, Zadina se bude chystat na ostrý start sezony, tedy na 18. září, kdy vypukne Tipsport extraliga. „Během září ještě budeme hrát přípravné utkání, kde by Filip mohl dostat prostor," uzavřel Václav Varaďa.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+