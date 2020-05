Konečně výměna?! Dřívější draft může Oilers dobře posloužit

V zámoří se momentálně točí všechno kolem Vstupního draftu NHL 2020. Proběhne virtuálně již začátkem června? Pokud ano, bude zde rozhodně nutná úprava pravidel.

Na mysli máme třeba zákaz výměn, které jsou jinak běžně součástí vstupního draftu. Nebo je nějakým způsobem omezit. Nemůžeme přece narušit průběh sezony 2019-20.

Jak všichni jistě víte, uzávěrka přestupů je už minulostí. Poslední změny na soupisce byly možné 24. února.

Dřívější draft se zdá být velmi pravděpodobný. Tak co povolit alespoň výměny zahrnující draftové výběry, prospekty a borce mimo National Hockey League? ... Vedení soutěže s tím prý nemá problém.

Pokud by to takhle vše skutečně dopadlo, je tady další šance pro Edmonton Oilers, zbavit se jednoho velkého problému. Jedná se samozřejmě o útočníka Jesseho Puljujärviho.

Zopakujme si, že hokejistovi vypršela po sezoně 2018-19 tříletá nováčkovská smlouva. O pokračování u Oilers přitom neměl absolutně žádný zájem a chtěl být vyměněn do jiného týmu.

To mu ale nevyšlo. Rozhodl se tak pro návrat domů. Nastupoval za finský tým Oulun Kärpät, kde hokejově vyrůstal. A dařilo se mu parádně.

Za sezonu 2019-20 odehrál 56 zápasů, přičemž v nich vstřelil 24 gólů a zapsal celkem 53 kanadských bodů. V produktivitě finské elitní soutěže se umístil na čtvrtém místě.

Zpět ale k hlavnímu bodu. Bude Puljujärvi (konečně) vyměněn?! Koho zařadit mezi zájemce?

Jako první musíme zmínit New York Rangers, kteří se o jeho služby zajímali už na podzim. Protihodnotou měl být útočník Lias Andersson, jenž podobně jako Puljujärvi požádal o výměnu, a navíc ještě volba v prvním kole draftu.

Jenže právě první kolo bylo hlavním důvodem, proč z toho nakonec sešlo. Pro Rangers to byla velká oběť a není se čemu divit.

Teď by to ale mohlo dopadnout trochu jinak. Andersson totiž dohrával ročník také doma; ve Švédsku u HV71, abychom byli konkrétní. Odehrál zde 15 zápasů, ve kterých vstřelil sedm gólů a zapsal celkem 12 kanadských bodů.

Edmontonu se údajně jeho počínání dost zamlouvalo. Co tedy zkusit obchod jeden za jednoho?

Vždyť oba týmy se snaží zbavit problému. ... Hokejisté jsou prakticky stejně staří. Byli vybráni na draftu brzy v prvním kole, rozdíl činí jeden rok a tři místa. No a zažili skvělou sezonu v Evropě.

Případně se tady ještě může nabízet výměna typu: Andersson a první kolo za Puljujärviho a prospekta. Neočekávejme však, že Rangers pošlou ceněnou volbu jen tak.

Oilers vlastní pro letošní vstupní draft pět výběrů. Pokud by i nadále trvali na volbě v prvním kole draftu, mohou slavit úspěch u Montreal Canadiens či New Jersey Devils.

Canadiens mají letos k dispozici celkem čtrnáct výběrů. Opravdu je budou chtít využít všechny? U Devils zase registrujeme hned tři volby v prvním kole.

Samozřejmě platí, že zájem musí být i na druhé straně. Jinak je to všechno k ničemu. Nechme se překvapit.

Dřívější draft každopádně může Edmontonu dobře posloužit. Zákaz výměn v rámci NHL bude znamenat, že se Puljujärvi, dvaadvacetiletý Fin, narozený ve Švédsku, náhle stane velmi žádaným zbožím.

V nejlepší hokejové lize za tři sezony odehrál 139 zápasů, přičemž tady vstřelil 17 gólů a zapsal celkem 37 kanadských bodů.

Přidá v budoucnu další zápasy? Například za Rangers? ... Do New Yorku by se rád podíval, psal o tom uznávaný reportér Elliotte Friedman. Záleží ale hodně na GM Oilers Kenu Hollandovi.

