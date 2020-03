Filip Zadina už trénuje, Detroit s ním na konec sezóny počítá

Byl jen dobrovolný trénink, moc hráčů ho nedoprovodilo, ale bylo fajn vidět ho zase na ledě. Filip Zadina chybí Detroitu od začátku února, z nepříjemné zlomeniny kotníku se ale pomalu dává dohromady a schází mu málo, aby znovu naskočil do hry.

„Cítím se dobře, je to mnohem lepší, než to bylo,“ sděloval radostně dvacetiletý útočník. „Pracuju na návratu do formy. Chci se vrátit k týmu a získat zpátky sebevědomí.“

Ke zranění přišel na konci ledna během utkání v New Yorku, krátce po All Stars víkendu. První rentgenové snímky ještě zlomeninu neodhalily, proto naskočil také k domácí odvetě s Rangers. „Bolelo to, ale to víte, jsme hráči NHL, hrajete s lecčíms. Měl jsem tady rodinu, chtěl jsem hrát, aby mě viděli. Můj nejlepší zápas to ale nebyl, moc jsem toho nenabruslil.“

Brzo věděl, že něco není v pořádku. „Po zápase jsem vůbec nemohl chodit a šel znovu na rentgen. Kotník byl zlomený. Takový je hokej. Jsem rád, že zase bruslím.“

Zranění nepřišlo ve vhodnou dobu. Zelenáč se zrovna rozkoukával v elitní lize a začínal si věřit. Docela pravidelně bodoval, zpočátku dokonce sbíral méně minusových bodů než na farmě. Časem v tomto směru zapadl do průměru, který odpovídá postavení Red Wings v tabulce. Je to bída, což ale neznamená, že není o co hrát. Třináct zápasů do konce základní části je neocenitelný prostor právě pro mladé hráče.

Filip Zadina je jedním z těch, na které se v Detroitu bude spoléhat. „Nebylo to dobře načasované, ale stalo se a já doufám, že se mi v nejbližší budoucnosti nic takového znovu nestane,“ říká český útočník ke svému zranění. „Chci hrát, chci být na ledě.“

Zatím čeká na povolení k plnému tréninku, odtud už jen kousek k návratu do hry. „Doufáme, že bude zpět, dříve či později,“ řekl v pátek trenér Jeff Blashill. „Čím dřív bude trénovat, tím dřív ho bude možné začlenit zpátky do sestavy. Víme, že je nažhavený, i my dychtíme mít ho zpátky.“

Možnost, že by ho vedení nechalo už do konce sezóny mimo hru, Blashill odmítá. „Neočekávám to. Pořád máme před sebou třináct zápasů. Když ho budeme mít zpátky příští týden, stihne jich deset nebo jedenáct, což je významné číslo s ohledem na jeho vývoj.“





