Další tým shání obránce, Florida hledá parťáka pro Ekblada

Minulý týden jsme informovali o tom, že by se Carolina před uzávěrkou přestupů mohla pokusit získat obránce. Hurricanes ale nejsou jediným mužstvem, který se snaží posílit obranné řady: podle dostupných informací by měli o zadáka usilovat i na Floridě.

Není to tak dlouho, co se spekulovalo o tom, že by Panthers mohl posílit zkušený Duncan Keith z Chicaga.

Příchod šestatřicetiletého veterána by skutečně dával smysl, současný trenér Floridy Joel Quenneville ho velmi dobře zná ze svého dlouhodobého působení u Blackhakws. Změna klubu by kromě toho zřejmě prospěla i Keithovi.

Sílící spekulace navíc svými nedávnými vyjádřeními potvrzuje i generální manažer Panterů Dale Tallon. „Rád bych získal zkušeného obránce, který by mohl hrát s Ekbladem,“ potvrdil Tallon pro oficiální server NHL. „Musíme být v obraně trochu konzistentnější.“

Mužstvo aktuálně balancuje na hraně postupu do play off. Co se ofenzivy týče, je na tom Florida opravdu dobře (185 branek, 5. místo v NHL), inkasuje ale poměrně dost gólů (168, 22. místo v NHL). Je tedy logické, že se Tallon snaží posílit právě zadní řady.

Oporou defenzivy je jednoznačně Aaron Ekblad, právě s ním by měl nový přírůstek nastupovat. „Má dobrou sezonu, začíná hrát opravdu skvěle. Před našima očima se stává mužem. Vyžaduje to čas, s jeho vývojem jsme spokojeni. Má před sebou zářivou budoucnost,“ tvrdí Tallon.

Generální manažer klubu zároveň přiznává, že sehnat dobrého obránce bude na trhu těžké. V současné době bojuje o play off mnoho týmů a řada z nich by potřebovala posílit právě v obraně.

„Všichni mají šanci, to je na tom to těžké. Většina týmů je limitována platovým stropem a není si jistá, co s tím dělat. Musíte být opatrní,“ myslí si devětašedesátiletý funkcionář.

„Sami jsme se dostali do pozice, ve které musíme být úspěšní. Teď to musíme posunout na další úroveň. Musíme vyhrát. Musíme tomu věřit. Musíme bojovat a po zbytek sezony hrát play off hokej. To se naši kluci musí naučit,“ uzavírá.

