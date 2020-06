Co přinese hokej po pauze? Vsaďte si na zkušené brankáře, třeba na Tuukku Raska

Pokud všechno dobře dopadne, v NHL se během nadcházejících týdnů rozjedou tréninkové kempy a po nich závěrečná část sezóny, která by měla rozhodnout o vítězi Stanley Cupu pro rok 2020. Kdo uspěje, bude záležet na tom, jak se týmy vypořádají s dlouhou pauzou.

List Boston Herald se v tom ohledu zaměřil na brankáře a přišel s teorií, podle níž může k těm lepším patřit zkušený, třiatřicetiletý Fin Tuukka Rask.

Na pomoc byla povolána odbornice. Joan Vickers, kinezioložka z univerzity v Calgary, se vnímání hry a přenosu načtených informací do motoriky sportovcova pohybu dlouhodobě zabývá. Ona kineziologie je zajímavá věda. Kdo zažil, asi zíral, co všechno lze vyčíst jen z toho, že vám někdo kýve rukama. Co potřebuje, se dozví z reakcí vašich svalů.

Nezřídka jde o překvapivě hluboké psychologické rozbory.

Joan Vickers přišla s termínem „quiet eye“, jakéhosi klidného oka; finální fáze, předcházející vyhodnocení situace a rozhodnutí, kam se která část těla pohne. „U brankářů jde o konečný pohyb lapačky, vyrážečky nebo nohou,“ vysvětluje.

Jelikož mladí hráči dominují, stalo se zavedeným klišé opakovat v souvislosti se současnou NHL, jak omládla. Exaktní čísla však všeobecný dojem nepotvrzují. Třeba věkový průměr posledního vítěze ze St. Louis (27 let a 3 měsíce) by byl v osmdesátých letech vysoce nadprůměrný. Jak uvedl v říjnu tuzemský novinář Luboš Brabec, věkový průměr NHL z počátku této sezóny (27 let a 6 měsíců) je nejvyšší od roku 2008 a je jedním z nejvyšších za posledních tři a půl dekády.

U brankářů neplatí mládnutí vůbec. Na to jsme upozorňovali i na našich stránkách. Spíš než rychlostní svalová vlákna, která s věkem opravdu ustupují, potřebují gólmani perfektní koncentraci a zkušenosti, které jim pomohou situace kolem sebe vyhodnocovat, aniž by se ukvapili.

A jak říká Joan Vickers: „Oko nezapomíná. Oko zůstává chytrým navždy.“

Výzkum, jenž prováděla s Derekem Panchukem speciálně na hokejových gólmanech, zjišťoval, na co se maskovaní muži před prvním pohybem nejvíc soustředí. Brankářovo „quiet eye“ se podle studie z nějakých 70% zaměřuje na puk a hokejku v okamžiku přípravy střely, v 25% na led před místem střely, ve 2% na tělo útočícího hráče.

„Předvídají budoucnost,“ říká expertka k brankářům. „Laserově se soustředí do místa, kde je puk, a ví, co se stane, ještě než opustí čepel hole.“

Zkušenosti jsou u tohoto řemesla k nezaplacení. Čím bohatší „vizuální knihovna“, tím lépe. Ne že by se herní zážitky v poli neuplatnily, ale u brankářů to platí dvakrát. Obránce nebo útočník někdy může chybu napravit, gólman nikoli. Výhoda mladších brankářů, kteří mohou počítat s lepším fyzickým fondem do náročných duelů, se s dlouhou pauzou odmaže.

Dokládají to i čísla z úvodu sezóny. Jednadvacetiletý Carter Hart z Philadelphie měl v říjnu procento úspěšnosti zákroků 86,4 a průměr inkasovaných branek 3,32. O jedenáct let starší Rask vyšel ze stejného období s úspěšností 95,1% a průměrem 1,41 gólů na večer.

Extrémně dlouhá korona pauza tak notně zamíchá kartami. Rozjeté týmy ztratily „drajv“, všichni jsou znovu na startovní čáře. Protože není na co navázat, pravděpodobně zažijeme nejedno překvapení. Možná uvidíme víc zraněných, neboť těla hráčů bez hokeje trochu zrezivěla. Načrtnutá teorie o zkušených gólmanech?

„Existuje spousta důvodů důvěřovat Tuukkovi,“ uzavírá Boston Herald.

Share on Google+