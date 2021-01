Češi vyzvou Kanadu v neděli brzy ráno. Jak vypadá rozpis play off?

Základní skupiny mistrovství světa jsou minulostí, o slovo se po krátké pauze co nevidět přihlásí vyřazovací boje. Čeští junioři ve čtvrtfinále světového šampionátu narazí na favorizovanou Kanadu, s níž si to rozdají v neděli 3. ledna. Hraje se v noci, úvodní vhazování je na programu v 1.00 našeho času. Jak vypadají další čtvrtfinálové dvojice?

Národní tým do 20 let dobře věděl, že pokud zvládne závěrečný duel s Rakušany, ve čtvrtfinále půjde na vítěze skupiny A. Mladí čeští dravci porazili Rakousko v poměru 7:0 a obsadili čtvrtou příčku v tabulce skupiny B. Pak už jen čekali, jak dopadne souboj Kanady s Finskem o prvenství v sousední skupině.

Javorové listy soupeře ze severu Evropy přehrály – vyhrály 4:1, v průběhu turnaje ještě neztratily ani bod a ovládly skupinu A. Kanaďané mají luxusní formu a na mistrovství světa hrají bez výkyvů. Vždyť v duelu o prvenství ve skupině s Finskem byl poměr střel na branku v první třetině výmluvný – 17:1 pro Kanadu!

Českou dvacítku čeká náročný úkol, v Edmontonu už ale jednou dokázala překvapit. Povede se jí to znovu? Byla by to krásná novoroční pohádka. Připomeňme, že utkání Česko – Kanada je na programu v neděli 3. ledna hodinu po půlnoci našeho času.

Zajímavé budou i další čtvrtfinálové zápasy. Úvodní duel play off rozehrají v sobotu 2. ledna od 18 hodin Němci, kteří budou po historickém postupu do čtvrtfinále juniorského šampionátu vzdorovat sborné. Večer pak v severském derby změří síly Finové se Švédy. V neděli 3. ledna o půl páté ráno se pokusí o zázrak Slováci, kteří narazí na výběr Spojených států amerických.

Další program MS do 20 let

Sobota 2. ledna – čtvrtfinále:

18:00 Rusko – Německo (ČT sport)

21:30 Finsko – Švédsko (ČT sport)

Neděle 3. ledna – čtvrtfinále:

1:00 Kanada – Česko (ČT sport)

4:30 USA – Slovensko

Úterý 5. ledna:

0:00 1. semifinále (ČT sport)

3:30 2. semifinále

23:30 zápas o 3. místo

Středa 6. ledna:

3:30 finále (ČT sport)

Konečná tabulka skupiny A

Tým Z V VP PP P Skóre Body 1. Kanada 4 4 0 0 0 33:4 12 2. Finsko 4 3 0 0 1 16:8 9 3. Německo 4 1 1 0 2 14:28 5 4. Slovensko 4 1 0 1 2 5:13 4 5. Švýcarsko 4 0 0 0 4 5:20 0

Konečná tabulka skupiny B

Tým Z V VP PP P Skóre Body 1. USA 4 3 0 0 1 25:5 9 2. Rusko 4 2 1 0 1 16:9 8 3. Švédsko 4 2 0 1 1 14:9 7 4. Česko 4 2 0 0 2 10:14 6 5. Rakousko 4 0 0 0 4 1:29 0

