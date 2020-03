Carolina narazí na rozjeté Letce, Chicago živí naději na play off

Desítku zápasů nabídne program NHL v noci ze čtvrtka na pátek. Důležitý zápas čeká na Carolinu, jež zaostává za vyřazovacími boji o tři body a narazí na Philadelphii, jež je sedm zápasů neporažená. Chicago se znovu zmátořilo a živí naději na postup do play off, potřebuje ale uspět v duelu s Edmontonem.

Hurricanes prohráli tři zápasy v řadě a dál pokračují v trochu matných výkonech, které je stály pozici v elitní osmičce Východu. Výhodou tohoto týmu je, že má odehráno méně zápasů než konkurenti jako Toronto či Columbus a Islanders, nad kterými visí v bojích o play off otazníky.

Aby měla Carolina vůbec šanci usilovat o vyřazovací boje, potřebuje nutně sbírat body. Philadelphia, se kterou se utká, ovšem neprohrála v posledních sedmi zápasech a dotahuje se na čelo Metropolitní divize. Favoritem zápasu tak budou právě domácí, kteří Carolinu přivítají na svém ledě.

Chicago se dál snaží živit šance na play off a poté, co po skvělé sérii zápasů zabředli do herní krize, se znovu zvedají. Vyhráli třikrát v řadě a na první osmičku ztrácí jen šest bodů. A to se při počtu 16 zápasů k odehrání dá stále dohnat.

V dalším duelu ovšem přivítají na svém ledě Edmonton, který si rovněž připsal tři výhry v řadě. Ve dvou vzájemných zápasech si oba týmy připsaly po jedné výhře.

Stíhací jízda Rangers se zasekla a zatímco ještě před týdnem byl tento celek žhavým kandidátem na brzký posun do první osmičky, nyní, po třech porážkách, musí opět dotahovat manko. Byť je tentokrát o poznání mírnější. Ale souboj s Washingtonem nebude rozhodně jednoduchý. Pravdou je, že Rangers v listopadovém vzájemném klání Capitals přehráli 4:1 a své šance mít budou. Jejich soupež je ovšem stále vedoucím týmem Metropolitní divize a tedy mírný favorit.

Dostat se z herní krize chtějí také Islanders, kteří prohráli čtyřikrát v řadě a z posledních 10 utkání padli hned v 8 z nich. Tentokrát vyrazí na led Ottawy, proti které budou i přes nepovedené období favority.

V dalších zápasech se představí například Boston na ledě Floridy, Tampa přivítá na svém kluziště Montreal a Nashville bude hostit Dallas.

01:00 Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins

BUF: bilance 29-29-8 vs PIT: bilance 38-21-6

01:00 Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens

TBL: bilance 41-20-5 vs MTL: bilance 31-28-9

01:00 Florida Panthers - Boston Bruins

FLA: bilance 33-26-7 vs BOS: bilance 42-13-12

01:00 New York Rangers - Washington Capitals

NYR: bilance 35-27-4 vs WSH: bilance 40-20-6

01:00 Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes

PHI: bilance 39-20-7 vs CAR: bilance 35-24-5

01:30 Ottawa Senators - New York Islanders

OTT: bilance 23-32-12 vs NYI: 35-22-8

02:00 Nashville Predators - Dallas Stars

NSH: bilance 32-26-8 vs DAL: bilance 37-21-8

02:30 Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers

CHI: bilance 30-28-8 vs EDM: bilance 36-23-8

04:30 Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs

LAK: bilance 25-35-6 vs TOR: bilance 35-24-8

04:30 San Jose Sharks - Minnesota Wild

SJS: bilance 29-33-4 vs MIN: bilance 33-26-7

